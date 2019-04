Céderique Tulleners (28) is de nieuwe hoofdcoach van Xiamen Nanhu CF.

Xiamen Nanhu CF speelt in de Member Champions League, wat in China het vierde niveau is. 'Maar het is wel een profclub met profspelers die op de club verblijven en met een eigen stadion en een eigen trainingsaccomodatie', zegt Céderique Tulleners. 'Het doel is te promoveren naar de China League 2.'

De Limburger werkt intussen al drie en een half jaar in China. In oktober 2015 begon hij er als jeugdcoach in een voetbalschool in de hoofdstad Beijing en werd daarna al snel U19-coach bij Dayu FC in Hohhot. 'Ik ben naar China vertrokken omdat ik er voltijds met voetbal bezig kon zijn', zei hij in die tijd op sportmagazine.be. 'In België zijn er nog altijd weinig voltijdse jeugdtrainers. Hier krijg ik behalve een goed loon ook een appartement en een wagen.'

Tot voor kort was hij assistent-coach en videoanalist bij Sichuan Jiuniu FC in de China League 2, waarmee hij in juli in de kwartfinale van de beker tegen het Dalian Yifang van Rode Duivel Yannick Ferreira Carrasco uitkwam.

'Heel interessant allemaal', vertelde hij ons toen. 'Ongelofelijk hoeveel geld er zelfs op dit niveau omgaat. Ik heb het dan niet puur over salarissen, maar ook over het feit dat we voor elke uitwedstrijd het vliegtuig nemen, vanaf drie dagen voor de match op hotel gaan et cetera.'