Jonge Duivels plaatsen zich voor EK beloften

Landry Dimata twee keer (29e en 40e) en Dodi Lukebakio (65e) scoorden in Kalmar.

De jonge Duivels van Johan Walem moesten in de 'match van het jaar' minstens een punt pakken om zich te kwalificeren voor het EK 2019. De troepen van Walem stonden op kop van groep 6 met drie punten meer dan Zweden, dat vorige speeldag verrassend een 1-0 nederlaag leed tegen Turkije.

De Jonge Duivels gaven het balbezit aan Zweden in het begin van de partij en dreigden vooral op stilstaande fases. In de 29e minuut vond Mbenza het hoofd van Dimata, die de 0-1 tegen de netten kopte. Elf minuten later was het weer prijs voor Dimata en stond de dubbele voorsprong op het bord. De Zweedse verdediger Ssewankambo kreeg een minuutje later rood voor een drieste tackle. In de tweede helft zorgde Lukebakio voor de geruststellende 0-3.

De Duivels eindigen zo ongeslagen in groep 6 met 26 punten op 30. Dankzij de eerste plaats zijn ze automatisch gekwalificeerd voor het EK U21, volgend jaar in Italië en San Marino.

De vier beste teams van het EK mogen in 2020 ook op de Spelen in Tokio aantreden. De loting voor de vorming van drie poules van vier teams op het EK 2019 zal in december plaatsvinden. De drie groepswinnaars en de beste tweede stoten door naar de halve finales.