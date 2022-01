De broer van Romelu Lukaku zit op een dood spoor bij Lazio Roma en lijkt nu minuten te moeten rapen bij Vicenza. Ook Lukasz Teodroczyk (ex-Anderlecht) lijkt op weg naar de Serie B-club.

Hoe zou het nog zijn met Jordan Lukaku? De broer van speelde zijn laatste professionele wedstrijd voor Antwerp op 20 mei vorig jaar, maar lijkt nadien verdwenen te zijn bij moederclub Lazio Roma. Daar stond hij pas voor de laatste keer op het veld op 1 augustus 2020. Dit seizoen zat Lukaku zelfs nog geen enkele keer op de bank in het Olympisch Stadion van Rome.

De Rode Duivel maakte in 2016 de overstap van KV Oostende naar Italië voor 4 miljoen euro, maar daar kende hij de ene blessure na de andere. Bovendien Lazio zit momenteel ook in financieel slechte papieren en wil het enkele spelers zien vertrekken. Daardoor wil Lazio zo snel mogelijk afscheid nemen van de linkerflankspeler, aangezien hij momenteel zo'n 2 miljoen euro per jaar zou verdienen. Een uitleenbeurt of gratis vertrek zijn dus aan de orde.

In de zoektocht naar een oplossing kwamen de Romeinen uit bij tweedeklasser Vicenza, waar ex-Laziospeler Cristian Brochi momenteel coach is. De Noord-Italiaanse club staat alleraatste in de Serie B en telt nog maar 2 zeges na 17 speeldagen. Het wil dus heel wat versterkingen binnenhalen in januari om alsnog in competitie te blijven. Daarbij denkt Vicenza trouwens niet enkel aan Lukaku maar ook aan Lukasz Teodorczyk, die in de Jupiler Pro League nog uitkwam voor Anderlecht en Charleroi maar na zijn contractontbinding bij Udinese nu zonder club zit.

