Tottenham heeft nog geen 12 uur na het ontslag van haar succescoach Mauricio Pochettino alweer een vervanger gevonden. De Portugees José Mourinho moet de Spurs terug op de rails krijgen.

Tottenham heeft er geen gras over laten groeien. Nog geen 12 uur na het ontslag van Mauricio Pochettino heeft de club van Rode Duivels Jan Vertonghen en Toby Alderweireld de komst van José Mourinho bekend gemaakt.

Mourinho krijgt een contract tot het einde van het seizoen 2022-2023. De Portugese trainer zat zonder club sinds zijn ontslag bij Manchester United in december 2018. "Met José hebben we een van de meest succesvolle managers in het voetbal", aldus Tottenham-voorzitter Daniel Levy. "Hij heeft een rijkdom aan ervaring, kan teams inspireren en is een groot tacticus. Hij won onderscheidingen bij elke club die hij heeft gecoacht. We geloven dat hij energie en vertrouwen zal brengen naar de kleedkamer."

Mourinho stuurde Porto (2004) en Inter Milaan (2010) naar de eindzege in de Champions League, werd drie keer Engels kampioen met Chelsea (2005, 2006 en 2015), twee keer Italiaans kampioen met Inter (2009 en 2010) en één keer Spaans kampioen met Real Madrid (2012). In zijn eerste seizoen met Manchester United veroverde Mourinho nog de Europa League-beker (2017), maar het jaar daarop werd hij aan de deur gezet.

"Ik kijk er heel hard naar uit aan de slag te gaan bij een club met zo'n rijke geschiedenis en gepassioneerde fans", reageerde de Portugees. "De kwaliteit van zowel het team als de jeugdacademie spreekt me geweldig aan. Het vooruitzicht te werken met deze spelers trok me aan."

'The Special One' moet de club uit Londen terug bij de topplaatsen weten te krijgen, want de Spurs staan ,a 12 speeldagen voorlopig pas 14e in de Premier League. Overwinteren in de Champions League is een ander doel.