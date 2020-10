FC Barcelona heeft geen voorzitter en geen raad van bestuur meer. Wat moet er nu gebeuren?

De donkere wolken pakten zich de laatste maanden samen boven het hoofd van Josep Bartomeu: het Barçagate-schandaal, de rode cijfers, de 2-8-nederlaag tegen Bayern München, het conflict met Messi, de woede van de spelersgroep over de salarisonderhandelingen,... Daarbovenop kwam dan nog de petitie tegen hem, ondertekend door 19.532 socios. Het gevolg van die petitie was dat er dit weekend gestemd zou worden over het aanblijven van de voorzitter.Tot op de laatste minuut probeerde Josep Bartomeu om die stemming niet te laten doorgaan. Hij schreef een brief naar de Catalaanse regering waarin hij de coronacrisis als argument aanvoerde om de stemming te laten verbieden. 'Onze kiezers hebben een gemiddelde leeftijd van 58 jaar, met meer dan 40.000 socios die ouder zijn dan 60 (...). Onze grootste grootste bezorgdheid is dat die mensen worden blootgesteld aan een zeer hoog besmettingsrisico.'Het haalde niets uit. Toen de Catalaanse regering liet verstaan dat de stemming kon doorgaan, hield Bartomeu de eer aan zichzelf. Met hem trad de volledige raad van bestuur af.Naar de letter van de statuten van de club is er nu een commissie aangesteld die de club zal runnen. Voorzitter van die commissie wordt Carlos Tusquets, eerder de baas van het economische departement van FC Barcelona.Bedoeling is om nu zo snel mogelijk verkiezingen te organiseren. Binnen maximum drie maanden moet de nieuwe voorzitter zijn functie bekleden en een raad van bestuur samenstellen. De verkiezingen worden dus ten laatste verwacht tegen eind januari 2021. Op dit moment zijn de namen van vijf kandidaat-voorzitters al bekend: Jordi Farré, Agustí Benedito,Víctor Font, Toni Freixa en Lluís Fernández Alà. Daar komt mogelijk nog Joan Laporta bij, de oud-voorzitter die de laatste verkiezingen in 2015 verloor van Bartomeu. Die tweette na het ontslag verheugd: 'Het werd tijd. Eindelijk kan er aan de heropbouw van Barça begonnen worden.'Agustí Benedito was minder blij met het nieuws: 'Ik had liever gehad dat Bartomeu zijn mandaat had uitgedaan. Dit ontslag legt een heel zware druk op de nieuwe raad van bestuur die de komende jaren de economische verliezen moet saneren.' Toch vindt Benedito dat er zo snel mogelijk verkiezingen moeten komen: 'De situatie is heel complex. Hoe sneller er beslissingen genomen kunnen worden, hoe beter.'