De tennisster Naomi Osaka zei op de laatste US Open dat ze niet gelukkig werd van winnen, dat dat alleen een opluchting betekende.

Kimmich: 'Ik denk dat het heel moeilijk moet zijn wanneer je alleen bent. Tennis is een individuele sport, terwijl ik ploegmaats om me heen heb.'

'Het is ook belangrijk om een onderscheid te maken tussen de verschillende soorten druk waaraan een professionele atleet blootgesteld wordt. Er is bijvoorbeeld de druk van het publiek, maar ook die van je ploeg en die van je eigen verwachtingen.'

Hoe strijd je tegen de druk uit je omgeving?

Kimmich: 'In alle sporten moet je daarmee leren omgaan. Het probleem in de voetbalwereld is dat als je zegt dat je de druk voelt, dat als een zwakte wordt beschouwd.'

'Ik zie dat niet zo. Daarom juich ik ook toe dat mensen over die dingen praten. Zo wordt het normaal. Want als je niet praat over het thema, denken spelers dat ze de hele tijd sterk en zelfzeker moeten zijn.'

Sterk zijn of je sterk voordoen?

Kimmich: 'Beide. Voor mij is dat ook belangrijk. In jezelf geloven helpt om je te ontwikkelen, zeker wanneer het slecht gaat. Ik kan bijvoorbeeld altijd een beroep doen op mijn ploegmaats, op gelijk welk moment. Dan bel ik naar Leon (Goretzka, nvdr) of Serge (Gnabry, nvdr) en praat ik over mijn angsten.'

Echt?

Kimmich: 'Natuurlijk. Dat is ook een van de sleutels van een sterke en functionele ploeg. Het zijn mijn ploegmaats, maar ook mijn vrienden. Het is belangrijk om zij aan zij met je vrienden te strijden, om te vechten als een team.'

Door Juan I. Irigoyen

