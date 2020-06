Er zijn een paar voordelen aan voetballen zonder publiek. Welke? Joshua Kimmich vertelde het aan The Guardian.

Met zijn beauty tegen Borussia Dortmund legde Joshua Kimmich (25) de titelstrijd in de Bundesliga in een beslissende plooi. 'Het was niet gepland en ik had nog nooit zo'n goal gemaakt. Op training had ik al wel gedacht dat ik het misschien eens in een wedstrijd moest proberen...'

De speler, al sinds 2015 bij Bayern, praatte in The Guardian over hoe het is om in coronatijden te voetballen. 'We worden om de drie of vier dagen getest én elke keer voor een match. Het is echt veilig.'

Kimmich ziet de Bundesliga als rolmodel voor andere landen. 'Het systeem is goed. Op hotel dragen we mondmaskers. In de bus op weg naar de wedstrijd en als we samen in een restaurant zijn, zit iedereen apart. Het is echt anders. In de kleedkamer houden we twee meter afstand, of toch minstens één meter. We douchen pas thuis en niet in het oefencentrum.'

Minder emotioneel

Op de vraag wat de grootste verschillen tijdens de wedstrijden zijn, zegt hij: 'Je kan met elkaar praten. Je hoort ook wat de trainer roept langs de zijlijn. Het is helemaal anders wanneer je op het veld staat. Het is zoals in een oefenmatch of bij de U17.'

'Normaal gezien geniet ik ervan wanneer ik het veld op loop en de ambiance zie. Dat is misschien wat ik het meest mis, maar het positieve van de zaak is dat je met iedereen kan praten en dat de focus meer op het voetbal ligt. Spelers voeren ook geen show meer op - ze liggen niet kermend op de grond.'

Kimmich zegt ook dat hij minder emotioneel is wanneer hij met de scheidsrechter praat. 'Misschien omdat ik niet meer gepusht word door de fans. Als zij roepen, ben je emotioneler en praat je misschien op een andere manier met de ref. Nu ben je kalmer en spreek je op een normale manier.'

George Floyd

Joshua Kimmich steunt de spelers die een statement willen maken na de moord op George Floyd, zo zegt hij aan The Guardian. 'Wij hebben een voorbeeldfunctie. We zijn één wereld, één club, één voetbalteam. Het maakt niet uit of je zwart of blank bent. Wij als voetballers hebben de mogelijkheid om veel mensen te bereiken, om iets te zeggen als rolmodellen.'

Bij de overwinning tegen Paderborn tilden Dortmundspelers Jadon Sancho en Achraf Hakimi hun shirts op om de boodschap 'Justice for George Floyd' te laten zien. Marcus Thuram maakte een kniebuiging na zijn doelpunt voor Borussia Mönchengladbach tegen Union Berlin. En Weston McKennie, de Amerikaanse middenvelder van Schalke 04, droeg een armband waarop ook 'Justice for George Floyd' stond.

Kimmich was onder de indruk van de protestacties en onthulde dat de spelers van Bayern van plan zijn om een antidiscriminatiestatement naar buiten te brengen. 'We hebben erover gepraat', zei de Duitse international. 'We moeten wel iets doen omdat we iets als dit niet zomaar een plaats kunnen geven.'

