Elke dinsdag zetten we de spots op een jong, internationaal talent. Deze week: de 17-jarige Jude Bellingham, die Birmingham inruilde voor Borussia Dortmund.

Jude Bellingham kwam de afgelopen week om drie redenen in het nieuws. Ten eerste was er zijn transfer van Birmingham naar Borussia Dortmund voor 27,5 miljoen euro - een bedrag dat nog kan oplopen met bepaalde bonussen - waarmee hij de duurste 17-jarige speler ooit werd.

Ten tweede besliste tweedeklasser Birmingham City om het rugnummer 22 van Bellingham nooit meer aan iemand anders toe te kennen. Dat is opmerkelijk voor een speler van die leeftijd.

En ten derde werd hij op sociale media racistisch bejegend. Op Twitter had iemand hem een 'overschat talent' genoemd en eraan toegevoegd dat 'zwarte mensen alleen aan geld denken'. Bellingham had een screenshot van de commentaar gepost en noemde het 'disgusting'. Hij zei er verder nog over: 'Mij niet hoog inschatten als speler of me zelfs niet kunnen luchten als persoon, dat is oké voor mij. Maar hoe iemand mijn ras en schandelijke stereotypes kan gebruiken om een beslissing over mijn carrière te bekritiseren, dat vind ik te ver gaan.'

Heel gefocust

Bellingham is al van zijn zevende aangesloten bij Birmingham City, afgelopen seizoen was zijn eerste bij de A-kern. Hij kwam in totaal 44 wedstrijden in actie, op verschillende posities op het middenveld. Daarin was de tiener goed voor 4 goals en 3 assists.

Coach Steve Spooner legde zich al snel neer bij het vertrek van zijn middenvelder. 'Hij is een echte blue (naar de bijnaam The Blues van Birmingham City, nvdr) en deze club zal altijd speciaal blijven voor hem, waar hij ook gaat, maar het was onmogelijk om zo'n talent te houden. Dat zou ook niet fair geweest zijn voor de jongen', zegt de trainer op de site van Birmingham.

'We hebben hem hier de vleugels gegeven en nu moet hij weggaan en vliegen', zegt Spooner, die al dertig jaar actief is in het voetbal. Hij denkt dat er een gouden toekomst is weggelegd voor Bellingham. 'Met zijn talent staat er geen plafond op wat hij kan bereiken. En hij gaat daar ook zelf alles aan doen. Je komt niet snel een meer gefocuste jongen tegen. Hij kijkt altijd naar zijn volgende target, dus relaxen is er voor hem niet bij.'

Een voorstelling van alle posities die Bellingham dit seizoen invulde met een percentage van het aantal gespeelde wedstrijden op die plaats. © Redactie

Denken als een 25-jarige

Bij Birmingham City werd het grote potentieel van Jude Bellingham al vrij vroeg opgemerkt. Daarom werd hij op zijn veertiende al ingedeeld bij de U18 en op zijn vijftiende bij de U23 van de club. Op zijn zestiende mocht hij mondjesmaat proeven van de A-kern.

Wanneer hij op 6 augustus 2019 debuteert in de Carabao Cup tegen Portsmouth, is hij met zijn 16 jaar en 38 dagen de jongste speler ooit die minuten maakt voor de club. Hij breekt het record van Blueslegende Trevor Francis, die in 1970 16 jaar en 139 dagen oud was bij zijn eerste optreden voor Birmingham City.

Later die maand breekt hij een ander clubrecord van Francis: op zijn 16e en 63 dagen werd Bellingham de jongste doelpuntenmaker ooit van Birmingham nadat hij als invaller de winning goal tegen Stoke City maakte.

Kristjaan Speakman, het hoofd van het opleidingscentrum van de club, is niet verbaasd: 'Als je vooraf aan mij gevraagd zou hebben: zal hij scoren bij zijn debuut? Dan zou ik gezegd hebben: waarschijnlijk wel, want dat soort dingen doet hij nu eenmaal.'

Bij de club wordt Bellingham geprezen om zijn werkethiek en vooral om zijn intelligentie. 'Hij is heel rijp voor zijn leeftijd, hij denkt al als een 25-jarige', vindt David Stockdale, de keeper van Birmingham City die nu op uitleenbasis bij Wycombe speelt. 'Hij is ook heel toegankelijk en beleefd, gewoon een heerlijke kerel.'

Stockdale roemt Bellingham, die hier en daar al vergeleken wordt met Dele Alli, ook om zijn nuchterheid. 'De mensen noemen hem nu al een 'superster', maar dat glijdt van hem af als water van een eend.'

Gesprekken met Man U

Er was interesse van Ajax en FC Barcelona en er waren al gesprekken geweest met Manchester United, maar uiteindelijk ging Borussia Dortmund met een van de grootste beloftes van het Engelse voetbal aan de haal.

Michael Zorc, technisch directeur bij de Duitse club, had het bij de aankondiging van de aanwinst over een speler 'met een ongelooflijke kwaliteit, zowel met als zonder bal. Jude zal onmiddellijk opgenomen worden in onze A-kern, maar we zullen hem zeker alle tijd geven die hij nodig heeft om zich aan te passen aan het hogere niveau.'

Bekijk hieronder de skills van Bellingham in dit filmpje:

