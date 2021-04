Julian Nagelsmann volgt komend seizoen de afscheidnemende Hansi Flick op als coach van de Duitse landskampioen en competitieleider Bayern München, zo bevestigden beide clubs dinsdag. Bij de Rekordmeister zette hij zijn krabbel onder een overeenkomst voor vijf seizoenen.

Bayern was op zoek naar een nieuwe coach nadat Hansi Flick iets meer dan een week geleden had aangegeven na dit seizoen te willen vertrekken bij de Rekordmeister. Het is algemeen geweten dat de coach een moeilijke relatie heeft met clubbestuurder en ex-speler Hasan Salihamidzic. Ook de vacante positie van Duits bondscoach na het komende EK is een mogelijke reden voor het vertrek van Flick, die bij Bayern evenwel nog een overeenkomst heeft tot medio 2023. Op verzoek van Flick kwamen beide partijen tot een akkoord om die overeenkomst na dit seizoen vroegtijdig te beëindigen.

De amper 33-jarige Nagelsmann, vijf jaar geleden de jongste coach ooit in de Bundesliga, is de 'coming man' bij de Bundesliga-trainers, na twee bijzonder succesvolle seizoenen bij RB Leipzig, met vorig seizoen een stek in de halve finales van de Champions League als uitschieter. In Leipzig lag hij echter nog tot medio 2023 onder contract en dus moest er betaald worden om de coach los te weken. Volgens Duitse media zou RB Leipzig 30 miljoen euro gevraagd hebben, een bijzonder hoog bedrag aangezien er in de overeenkomst geen afkoopsom was opgenomen.

Voor zijn komst naar Leipzig was Nagelsmann tussen begin 2016 en medio 2019 aan de slag als hoofdtrainer bij Hoffenheim, waar hij in de jaren voordien meerdere jeugdteams onder zijn hoede had.

Julian Nagelsmann wird Cheftrainer des FC Bayern.

Vertrag von Hansi Flick wird wunschgemäß aufgelöst.



🔗 https://t.co/4krgkZGhSt — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) April 27, 2021

Julian #Nagelsmann verlässt RB Leipzig zum Saisonende.



Der 33-Jährige wird ab dem 01. Juli 2021 neuer Cheftrainer des @FCBayern.



Weitere Infos: https://t.co/bAajzm3J9a pic.twitter.com/9XRGxRjT0B — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) April 27, 2021

Bayern was op zoek naar een nieuwe coach nadat Hansi Flick iets meer dan een week geleden had aangegeven na dit seizoen te willen vertrekken bij de Rekordmeister. Het is algemeen geweten dat de coach een moeilijke relatie heeft met clubbestuurder en ex-speler Hasan Salihamidzic. Ook de vacante positie van Duits bondscoach na het komende EK is een mogelijke reden voor het vertrek van Flick, die bij Bayern evenwel nog een overeenkomst heeft tot medio 2023. Op verzoek van Flick kwamen beide partijen tot een akkoord om die overeenkomst na dit seizoen vroegtijdig te beëindigen. De amper 33-jarige Nagelsmann, vijf jaar geleden de jongste coach ooit in de Bundesliga, is de 'coming man' bij de Bundesliga-trainers, na twee bijzonder succesvolle seizoenen bij RB Leipzig, met vorig seizoen een stek in de halve finales van de Champions League als uitschieter. In Leipzig lag hij echter nog tot medio 2023 onder contract en dus moest er betaald worden om de coach los te weken. Volgens Duitse media zou RB Leipzig 30 miljoen euro gevraagd hebben, een bijzonder hoog bedrag aangezien er in de overeenkomst geen afkoopsom was opgenomen. Voor zijn komst naar Leipzig was Nagelsmann tussen begin 2016 en medio 2019 aan de slag als hoofdtrainer bij Hoffenheim, waar hij in de jaren voordien meerdere jeugdteams onder zijn hoede had.