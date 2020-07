In een openhartig interview met The Guardian heeft Juninho, de Braziliaanse sportief directeur van Olympique Lyon, kritiek op 'de mens Neymar'. De reactie uit Parijs bleef niet uit.

Iedereen kent Juninho Pernambucano van zijn traptechniek en vrijschoppen tijdens zijn acht seizoenen als speler van Olympique Lyon (2001-2009), de club waarvan hij nu sportief directeur is.

Maar Juninho, nu 45, is ook een man met een mening en met principes. Dat bleekt uit een sterk interview dat hij onlangs had met The Guardian.

Daarin zegt hij dat hij 'een diep verdriet' voelt over de situatie in zijn land. Onder president Jair Bolsonaro wordt het coronavirus helemaal niet goed aangepakt. Elke dag komen er zo'n 50.000 besmettingen bij en de teller staat al op meer dan 65.000 doden. Er zijn al meer dan 1,6 miljoen Covid-19-gevallen geregistreerd in het land.

'Ik voel wanhoop', zegt Juninho. 'We doen alles verkeerd, we gaan in tegen alles wat de rest van de wereld doet. Ik ben een Braziliaan, ik weet dat we een arm land zijn en dat de mensen werk moeten hebben, maar dit is een kwestie van leven of dood. Als we een lockdown hadden gehad, zou nu het einde in zicht zijn, maar nee... Het is hopeloos om het land nu te zien.'

Fake news op sociale media

Een en ander is volgens Juninho het gevolg van de verkiezing van Jair Bolsonaro in 2018. 'Bolsonaro is een zoon van WhatsApp en fake news', vindt de oud-middenvelder. Juninho zegt dat er veel goede journalisten in Brazilië rondlopen, maar dat er helaas weinig uitgevers te vinden zijn die de waarheid durven te publiceren.

'Twitter, Facebook en WhatsApp hebben over de verkiezingen in Brazilië beslist', zegt hij onomwonden. 'Ik ben het beu om fake news op Twitter te rapporteren. Ik stuur de hele tijd berichten. Zij zijn de schuldigen voor onze problemen en er wordt niks tegen hen ondernomen.'

'Kijk eens hoeveel extreemrechtse kanalen er zijn op YouTube', vervolgt Juninho in The Guardian. 'Zij krijgen heel veel geld om fake news te verspreiden, maar zij worden nog altijd toegelaten door YouTube. Ik rapporteer dat bijna elke dag, maar ik krijg zelden een antwoord.'

Neymar ook schuldig

Juninho zegt dat hij in Europa veel heeft opgestoken. 'In Brazilië wordt ons geleerd om alleen aan geld te denken, maar in Europa is er een andere mentaliteit. Ik maakte onbewust een carrièreplanning omdat ik naar een andere, grote club in Brazilië wilde gaan, en niet louter om het voetbal. Ik werd geleerd om naar de club te gaan die me het meest zou betalen. Dat is de Braziliaanse manier.'

'Kijk naar Neymar', vervolgt Juninho. 'Hij ging naar PSG vanwege het geld. PSG gaf hem alles, alles wat hij wou, en nu wil hij weg voor het einde van zijn contract. Terwijl het nu eigenlijk tijd is om iets terug te geven, om dankbaarheid te tonen. Het is namelijk een uitwisseling. Neymar moet alles geven wat hij kan op het veld, hij moet blijk geven van een totale toewijding, verantwoordelijkheid en leiderschap. Het probleem is dat het establishment in Brazilië een cultuur heeft geïnstalleerd van hebzucht en altijd maar meer geld willen. Dat is ons zo geleerd.'

Wiens fout is het dan, die van Neymar of die van de Braziliaanse maatschappij? 'Het is gewoon wat we geleerd hebben', zegt Juninho. 'Ik moet wel een onderscheid maken tussen Neymar als speler en Neymar als mens. Als speler is hij top drie in de wereld, op hetzelfde niveau als Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Hij is snel, hard, kan een goal maken en assists geven als een echte nummer 10.'

'Maar als persoon denk ik dat hij schuldig is omdat hij zichzelf in vraag moet stellen en volwassen moet worden. Op dit moment doet hij echter gewoon wat het leven hem geleerd heeft.'

Reactie PSG

Die laatste zinnen lokten een reactie uit van Leonardo, de Braziliaanse sportief directeur van PSG, in de Franse media: 'Ik begrijp niet waarom Aulas (de voorzitter van Olympique Lyon, nvdr) zoveel over PSG praat, en Juninho heeft het nu over Parijs en Neymar. Het zou beter zijn dat ze zich focussen op hun eigen club. Wij hebben het ook niet over de situatie bij Lyon en ik vraag dus aan hen om niet over onze spelers en onze club te praten.'

Iedereen kent Juninho Pernambucano van zijn traptechniek en vrijschoppen tijdens zijn acht seizoenen als speler van Olympique Lyon (2001-2009), de club waarvan hij nu sportief directeur is. Maar Juninho, nu 45, is ook een man met een mening en met principes. Dat bleekt uit een sterk interview dat hij onlangs had met The Guardian.Daarin zegt hij dat hij 'een diep verdriet' voelt over de situatie in zijn land. Onder president Jair Bolsonaro wordt het coronavirus helemaal niet goed aangepakt. Elke dag komen er zo'n 50.000 besmettingen bij en de teller staat al op meer dan 65.000 doden. Er zijn al meer dan 1,6 miljoen Covid-19-gevallen geregistreerd in het land. 'Ik voel wanhoop', zegt Juninho. 'We doen alles verkeerd, we gaan in tegen alles wat de rest van de wereld doet. Ik ben een Braziliaan, ik weet dat we een arm land zijn en dat de mensen werk moeten hebben, maar dit is een kwestie van leven of dood. Als we een lockdown hadden gehad, zou nu het einde in zicht zijn, maar nee... Het is hopeloos om het land nu te zien.'Een en ander is volgens Juninho het gevolg van de verkiezing van Jair Bolsonaro in 2018. 'Bolsonaro is een zoon van WhatsApp en fake news', vindt de oud-middenvelder. Juninho zegt dat er veel goede journalisten in Brazilië rondlopen, maar dat er helaas weinig uitgevers te vinden zijn die de waarheid durven te publiceren. 'Twitter, Facebook en WhatsApp hebben over de verkiezingen in Brazilië beslist', zegt hij onomwonden. 'Ik ben het beu om fake news op Twitter te rapporteren. Ik stuur de hele tijd berichten. Zij zijn de schuldigen voor onze problemen en er wordt niks tegen hen ondernomen.''Kijk eens hoeveel extreemrechtse kanalen er zijn op YouTube', vervolgt Juninho in The Guardian. 'Zij krijgen heel veel geld om fake news te verspreiden, maar zij worden nog altijd toegelaten door YouTube. Ik rapporteer dat bijna elke dag, maar ik krijg zelden een antwoord.'Juninho zegt dat hij in Europa veel heeft opgestoken. 'In Brazilië wordt ons geleerd om alleen aan geld te denken, maar in Europa is er een andere mentaliteit. Ik maakte onbewust een carrièreplanning omdat ik naar een andere, grote club in Brazilië wilde gaan, en niet louter om het voetbal. Ik werd geleerd om naar de club te gaan die me het meest zou betalen. Dat is de Braziliaanse manier.''Kijk naar Neymar', vervolgt Juninho. 'Hij ging naar PSG vanwege het geld. PSG gaf hem alles, alles wat hij wou, en nu wil hij weg voor het einde van zijn contract. Terwijl het nu eigenlijk tijd is om iets terug te geven, om dankbaarheid te tonen. Het is namelijk een uitwisseling. Neymar moet alles geven wat hij kan op het veld, hij moet blijk geven van een totale toewijding, verantwoordelijkheid en leiderschap. Het probleem is dat het establishment in Brazilië een cultuur heeft geïnstalleerd van hebzucht en altijd maar meer geld willen. Dat is ons zo geleerd.'Wiens fout is het dan, die van Neymar of die van de Braziliaanse maatschappij? 'Het is gewoon wat we geleerd hebben', zegt Juninho. 'Ik moet wel een onderscheid maken tussen Neymar als speler en Neymar als mens. Als speler is hij top drie in de wereld, op hetzelfde niveau als Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Hij is snel, hard, kan een goal maken en assists geven als een echte nummer 10.''Maar als persoon denk ik dat hij schuldig is omdat hij zichzelf in vraag moet stellen en volwassen moet worden. Op dit moment doet hij echter gewoon wat het leven hem geleerd heeft.'Die laatste zinnen lokten een reactie uit van Leonardo, de Braziliaanse sportief directeur van PSG, in de Franse media: 'Ik begrijp niet waarom Aulas (de voorzitter van Olympique Lyon, nvdr) zoveel over PSG praat, en Juninho heeft het nu over Parijs en Neymar. Het zou beter zijn dat ze zich focussen op hun eigen club. Wij hebben het ook niet over de situatie bij Lyon en ik vraag dus aan hen om niet over onze spelers en onze club te praten.'