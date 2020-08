Junior Edmilson (25) heeft zijn lot langer verbonden aan Al-Duhail. De voormalige smaakmaker van Standard zette zijn krabbel onder een contractverlenging van twee jaar, tot 2024, zo bevestigde hij met een foto op Instagram.

De in Luik geboren Braziliaanse Belg ruilde in de zomer van 2018 Standard voor het Qatarese Al-Duhail. Edmilson Junior, die ook een verleden bij STVV heeft, werd de voorbije weken gelinkt aan een terugkeer naar de Jupiler Pro League.

Onder meer Club Brugge en Antwerp zouden interesse hebben in de diensten van de winger, maar met deze contractverlenging lijkt een transfer van de baan.

