Liverpool begint als CL-houder met een verplaatsing naar Napoli en barst van het zelfvertrouwen.

Net voor de loting in Monaco gebruikte de Duitse manager Jürgen Klopp (52) een term over de triomf van de Reds op het kampioenenbal die de meeste trainers niet zo graag horen. Het ging namelijk over de sensationele 4-0-zege tegenover Barcelona in de terugwedstrijd voor de halve finales van de CL. 'Het was zeker verdiend, maar we hadden daar ook geluk.'

