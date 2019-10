Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine en al 45 jaar in de journalistiek, diept iedere zondag een anekdote op uit zijn lange carrière.

Het was in de aanloop van het WK 2006 in Duitsland. Wie we best interviewden om te praten over de Duitse nationale ploeg? Misschien bedachten we, is Jürgen Klopp daarvoor wel de aangewezen man. Jürgen wie? Niet iedereen kende de toenmalige trainer van Mainz 05. Ook al was die net aangetrokken als analist voor de tweede Duitse televisiezender ZDF. Is die Klopp wel geloofwaardig, zou zelfs een ervaren journalist later vragen. En fronste de wenkbrauwen.

...