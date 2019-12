De Europese voetbalbobo's zijn de laatste maanden druk in de weer om de Champions League te hervormen. Hoe het er nu uitziet, zullen er meer wedstrijden gespeeld worden en daar is Jürgen Klopp helemaal tegen.

Liverpool-coach Jürgen Klopp reageerde zaterdag, na afloop van de 2-0 zege van zijn team in de Premier League tegen Watford, op een mogelijke uitbreiding van het aantal wedstrijden in de Champions League. De Duitser was absoluut geen voorstander. 'Ik heb vandaag gehoord dat de Europese topclubs graag meer Champions League-wedstrijden zouden spelen', begon Klopp. 'Ik ben niet betrokken bij die plannen, maar ik vind ze complete onzin.'

Er circuleert al een tijdje een plan om de groepsfase van de Champions League vanaf 2024 om te vormen tot vier poules van elk acht ploegen. Op die manier zouden er meer wedstrijden worden afgewerkt. 24 van de 32 deelnemende teams zouden bovendien automatisch geplaatst zijn voor de volgende editie van het kampioenenbal. Op die manier zou een meer gesloten competitie opgezet worden, waarbij het risico om een Champions League te missen veel kleiner zou zijn.

De reactie van Klopp moet wel gekaderd worden in het overdreven druk programma van Liverpool de komende weken. De Champions League-winnaar van vorig seizoen en huidig leider in de Premier League moet dinsdag nog een League Cup-duel afwerken bij Aston Villa. Minder dan 24 uur later staat in Qatar de halve finale van de Wereldbeker voor clubteams op het programma tegen het Mexicaanse Monterrey. Klopp zal voor het duel tegen Villa een B-ploeg de wei insturen. Zijn beste spelers zijn op het moment van die wedstrijd immers al in Qatar.

'Ik denk dat jullie er allemaal van houden om ons te zien afzien. Dat is de realiteit', liet een op dreef zijnde Klopp nog noteren. 'We doen alles om positief te blijven, maar dat is niet makkelijk. Niemand stelt ons probleem aan de kaak. Het kan niemand iets schelen. 'Hij ging vervolgens sarcastisch verder. "De 'sensationele' organisatie in Qatar heeft bovendien besloten vijf wedstrijden in hetzelfde stadion, en op hetzelfde terrein, te laten afwerken. En dat terwijl het er momenteel regent. Ik denk dat de mensen in Doha niet gewoon zijn aan regen. We zullen zien hoe het veld er zal bij liggen, maar ik verwacht dat dat problematisch zal zijn.'

Bayern niet geïnteresseerd

Gisteren/zaterdag liet ook Bayern al weten niet geïnteresseerd te zijn in veranderingen. Zij zien vooral een Europese Super League, met de beste Europese ploegen, niet zitten. Het nieuwste voorstel van Real-voorzitter Florentino Pérez - twee klassen van de beste Europese teams - werd weggewuifd door de nieuwe voorzitter van Bayern, Herbert Hainer. Het idee werd eerder ook al afgeschoten door de European Club Association (ECA).

In een Duitse krant gaf Hainer meer uitleg bij zijn standpunt. 'Wij houden vast aan de Bundesliga, daar bestaat geen discussie over. We willen met Bayern natuurlijk internationaal succes behalen, maar daarvoor dient de Champions League, een competitie met een naar mijn mening uitstekend format.'