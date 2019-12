Liverpool-coach Jürgen Klopp is niet te spreken over het feit dat sommige Premier Leagueclubs twee wedstrijden op drie dagen moeten spelen tijdens de kerstperiode.

Een kleine week nadat Liverpool de Wereldbeker voor Clubs won, moet het donderdagavond alweer aan de bak tegen Leicester. En dat is geen uitboller, want Leicester staat tweede (weliswaar op 10 punten en Liverpool heeft nog een match tegoed). En zondag moeten de Reds het thuis opnemen tegen Wolverhampton. Dat maakt 9 wedstrijden in één maand.

Klopps Liverpool moest tijdens het WK voor Clubs in Qatar zelfs een jeugdelftal laten spelen in Engeland, want daar was de kwartfinale van de League Cup gepland. Dat betekende twee wedstrijden op twee dagen in twee continenten. Dat was er te veel aan en dus liet Klopp maar de jeugd spelen. Liverpool verloor die wedstrijd met 5-0 van Aston Villa. In die League Cup moeten ze dus al niet meer spelen.

'De hele situatie is niet OK', vertelde Klopp daar over, 'en wij hebben dan misschien nog geluk, want we hebben nog twee dagen recuperatie. Sommige clubs (14 van de 20, nvdr.) spelen op 26 én 28 december. Dat is echt een misdaad.'

'Er is volgens mij geen enkele reden om een Premier Leagueclub minder dan 48 uur herstel te geven voor een nieuwe wedstrijd. Sportwetenschap heeft het al genoeg gezegd. Het lichaam heeft een bepaalde tijd nodig vooraleer opnieuw te kunnen spelen. Dat is makkelijk, maar iedereen negeert het.'