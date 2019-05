In de jaren zestig haalde de legendarische Bill Shankly Liverpool uit het slop. Een halve eeuw later doet Jürgen Klopp net hetzelfde.

J ürgen Klopp kijkt op zijn horloge. 'Het is tien na tien. De meeste kinderen liggen waarschijnlijk al in bed. Dus ik kan het nu wel zeggen: these boys are fucking intelligent giants. Het is ongelooflijk! Geef me maar een boete als je wil. Ik heb er gewoon geen andere woorden voor.'

...