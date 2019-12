Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine en al 45 jaar in de journalistiek, diept iedere zondag een anekdote op uit zijn lange carrière.

Een vreemde evolutie is het, dat sommige trainers gewoon geen interviews willen geven. Frank Vercauteren bijvoorbeeld. Hij praat op persconferenties rustig en analyseert goed, maar daar blijft het bij. Hij heeft een visie maar, zo zegt hij met enige bitterheid in de stem, hij voelt niet de behoefte om die met de media te delen.

De relatie tussen Vercauteren en de pers is al langer verstoord. Ook Michel Preud'homme geeft slechts hoogst uitzonderlijk interviews. Terwijl hij als speler altijd benaderbaar was. En zelfs Karim Belhocine voelt niet de behoefte om uitgebreid over zijn werk bij Sporting Charleroi te spreken, ook al heeft dat kennelijk ook te maken met een beschaamde kant van deze Franse Algerijn. Hij toeft het liefst in de luwte.

Praten met de pers hoort nochtans bij het vak van een trainer. Niemand die dat beter weet dan Jürgen Klopp. Of het nu in zijn periode was bij Mainz 05, bij Borussia Dortmund of nu bij Liverpool, Klopp weet wat er van hem wordt verlangd. Hij is dat wat betreft niet veranderd.

We herinneren ons een interview dat we met hem hadden, net voor het WK van 2006, om te praten over de Duitse nationale ploeg. Klopp, op dat moment bij Mainz 05, trok er anderhalf uur voor uit en heette op de daaropvolgende persconferentie, voor de volgende competitiewedstrijd, de Belgische journalist welkom. Hij kent zijn wereld.

Later, bij Borussia Dortmund, bleef Klopp zich heel bewust van zijn taak als vertegenwoordiger van de club. Op persconferenties nam hij alle tijd. Zeker ook toen hij, voor of na een wedstrijd in de Champions League, de internationale kranten en bladen te woord moest staan. En voor aparte interviews viel hij via de club altijd te benaderen. Ook al omdat praten over voetbal het liefste is wat hij doet.

Jürgen Klopp verkoopt zich uitstekend.

Nu zit Jürgen Klopp sinds medio 2015 bij Liverpool. Nog altijd kan hij zich uitstekend verkopen. Op een persconferentie wilde hij onlangs wel eens een vertaler corrigeren, maar uiteindelijk verontschuldigde hij zich daarvoor. Klopp noemde zichzelf lachend een idioot.

Onlangs verlengde hij zijn contract bij de Reds tot medio 2024. Hij zou tot dusver tien miljoen euro per jaar verdienen, nu zou dat zijn opgetrokken naar jaarlijks achttien miljoen euro. Meteen wendde hij zich in een videoboodschap tot de supporters. Hij zei dat Liverpool een schitterende club is en dat hij er niet aan denkt elders te gaan werken. Jürgen Klopp straalde daarbij een en al enthousiasme uit.

Hetzelfde enthousiasme dat hij ook op zijn spelersgroep overplant. Als er één club is die speelt naar het beeld van de trainer, dan is dat FC Liverpool.