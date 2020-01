Elke maandag berichten we in Piazza Romelu over het wedervaren van Romelu Lukaku in Milaan. Deze week: een anonieme prestatie van de Rode Duivel tegen Lecce leidt meteen tot duur puntenverlies voor Inter.

Het kan niet elke week raak zijn. Of toch niet: twee keer per week. Was Romelu Lukaku begin vorige week nog beslissend met twee goals in de bekerkwalificatie voor Inter, dan bleef de blauwzwarte voorhoede, het alomgeprezen aanvallersduo 'Lu-La' zondag ondermaats. Dat mag wel een keertje, maar het probleem is dat Inter, wanneer de twee een mindere dag hebben, voorin geen alternatieven heeft.

Dus moest het zondag in de uitwedstrijd bij Lecce, de club waar trainer Antonio Conte op 6 april 1986, toen amper zestien jaar en acht maanden oud, zijn debuut als speler in de Serie A had gemaakt, genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel.

Omdat Juventus, dat nu volop op toerental lijkt te komen, met een opnieuw uitstekende Cristiano Ronaldo die beide goals voor zijn rekening nam, wél uit ging winnen bij Parma, bedraagt de kloof nu vier punten. Terwijl outsider Lazio maar blijft winnen en nu op twee punten van Inter volgt. In tegenstelling tot Conte die op het middenveld en voorin krap zit, kan Juventustrainer Maurizio Sarri in die compartimenten wel volop roteren. Keuze zat heeft de trainer van de recordkampioen.

Versterking een noodzaak

Met vier gelijke spelen in de laatste zes competitiewedstrijden moet Inter bovenin even de rol lossen. 'De waarheid is dat we niet elke wedstrijd aan 200 per uur kunnen spelen', gaf de trainer na afloop mee. 'Wij kunnen het ons niet permitteren dat één of twee spelers onder hun niveau presteren. Als dat wel gebeurt, zoals op Lecce, zijn we een normale ploeg, en kan het gebeuren dat we een match die we altijd moeten winnen afsluiten met een gelijkspel.'

Conte hoopt dat Inter deze week de verwachte versterkingen binnenhaalt. Zondag viel ook nog middenvelder Marcelo Brozovic, een belangrijke schakel in het team, en op Lecce tot zijn uitvallen één van de beteren, geblesseerd uit.

Met de krappe kern in aanvallend opzicht is de aanwerving van de Deen Christian Eriksen geen luxe maar een noodzaak. Juventus zou zijn bod aan Tottenham tot 15 miljoen euro verhoogd hebben, en daar niet boven willen gaan.

