Vanavond staat met Juventus-Barcelona een klepper op het programma in de Champions League. Het zal echter zonder Cristiano Ronaldo zijn, maar met enkele Amerikaanse toptalenten die het oude continent aan het inpalmen zijn.

Deze zomer verwelkomde FC Barcelona twee jonge spelers uit de Verenigde Staten in zijn A-kern. Sergiño Dest arriveerde in Catalonië na een lange strijd met Bayern München om de handtekening van de rechtsachter van Ajax. De Ajacieden aanvaardden uiteindelijk een som van 21 miljoen euro, waarop de nieuwe nummer 2 van Barcelona een contract voor vijf seizoenen tekende. De 19-jarige verdediger heeft de Amerikaanse en Nederlandse nationaliteit, maar koos recent nog om uit te komen voor het nationaal team van de Verenigde Staten, waarmee hij ondertussen ook al drie caps verzamelde. Met zijn transfer werd Dest de eerste Amerikaan die het truitje van Barcelona mocht aantrekken in La Liga en de Champions League en hij is ook nog eens de eerste Amerikaan tout court die in de Clásico mocht spelen. Wat minder bekend is die andere Amerikaan, Konrad de la Fuente, die al sinds zijn tiende bij de jeugd van de blaugrana speelt, nadat zijn vader een job aannam bij het consulaat van Haïti in Barcelona. Sindsdien doorkruiste hij alle jeugdelftallen en trainde ook al wel eens mee met de A-kern, maar echt spelen voor de hoofdmacht zat er nog niet in. Voorlopig blijft het voor De la Fuente voor enkele vriendschappelijke wedstrijden, maar hij is vastberaden om daar snel verandering in te brengen. Aan de andere kant, bij Juventus, zit er ook een groot talent met Weston McKennie, die als eerste Amerikaan in de kleuren van de Oude Dame mocht schitteren. McKennie kwam deze zomer op uitleenbasis over van het Duitse Schalke 04 met een aankoopoptie van 18,5 miljoen euro, als de speler ook enkele sportieve doelen behaald. De 22-jarige middenvelder speelde vorig seizoen in totaal 32 matchen voor Schalke en scoorde daarin driemaal. McKennie laat zich ook naast het veld gelden, want hij is een grote verdediger van de Black Lives Matterbeweging. Vorig seizoen droeg hij nog een armband met het opschrift 'Justice fot George' na de tragische gebeurtenissen in de Verenigde Staten. 'Ik zie dat als een verantwoordelijkheid: in de eerste plaats als Amerikaan, maar ook als Afro-Amerikaan. Ik voelde de drang om ook de mensen aan deze kant van de Atlantische Oceaan daar bewust van te maken. Ondertussen ontving ik heel wat steun, maar jammer genoeg ook haatberichten.' Een van die berichten was de volgende: 'Je bent een voetballer, doe niet aan politiek'. Waarop McKennie even later in een reclamecampagne van Adidas antwoordde: 'Als ik daaraan denk, zie ik dat niet als politiek. Er is iemand gestorven, dan ga ik niet zwijgen en gewoon blijven dribbelen. Ik zwijg niet omdat mensen vinden dat ik enkel voetbal moet spelen. Ik wil niet enkel bekend staan als een goeie voetballer, maar ook als een groot persoon en dat probeer ik te doen. Een erfenis nalaten.'Deze drie jonge voetballers maken deel uit van een nieuwe generatie Amerikanen die steeds meer hun stempel drukken op het Europees voetbal en die we steeds meer terugzien in de Champions League, zoals ook Christian Pulisic bij Chelsea. Bij Dortmund heb je ook Giovanni Reyna, die steeds bekender wordt. De zoon van oud-speler Joe Reyna kwam op 16-jarige leeftijd aan bij Dortmund en werd er een jaar later de jongste Amerikaan ooit in de Bundesliga. Dit seizoen stond hij al vijf keer in de basis waarin hij eenmaal scoorde en drie assists afleverde. Reyna vertelde een tijdje geleden nog aan Sports Illustrated dat 'wij, Amerikanen, een jonge ploeg vol talent hebben. En ik denk dat we echt iets kunnen doen met deze ploeg de komende tien jaar. Het is een interessante tijd voor het Amerikaanse voetbal en ik ben enorm blij dat ik daar deel van uit mag maken.'De Amerikaanse bondscoach Gregg Berhalter is ook verheugd met de ontwikkelingen van zijn spelers. 'Toen we vroeger uitkwamen tegen spelers als Francesco Totti, Cristiano Ronaldo of Christian Vieri, vroegen we na de match om hun truitjes. Nu spelen onze voetballers met die persoonlijkheden. Het is een heel ander niveau.'Leandro Thibaut