Juventus, FC Barcelona en Real Madrid komen in de toekomst met een aangepast plan voor de oprichting van een Super League.

De drie Europese topclubs stellen dat vrijdag in een gezamenlijke verklaring in reactie op een uitspraak van een Spaanse rechtbank, die de UEFA opdraagt alle juridische stappen tegen Juventus, Barcelona en Real te staken.

'We zijn blij dat we in de toekomst niet langer het onderwerp zullen zijn van voortdurende dreigementen van de UEFA', stellen de drie clubs in een verklaring.

'Ons doel is om het Super League-project op een constructieve en coöperatieve manier te blijven ontwikkelen, waarbij we altijd rekening houden met alle belanghebbenden in het voetbal: fans, spelers, coaches, clubs, competities en nationale en internationale bonden. We zijn ons ervan bewust dat er elementen van ons voorstel zijn die moeten worden herzien en natuurlijk kunnen worden verbeterd door middel van dialoog en consensus. We blijven vertrouwen hebben in het succes van een project dat altijd in overeenstemming zal zijn met de wetten van de Europese Unie.'

Engelse clubs

Juventus, Barcelona en Real Madrid behoorden tot de twaalf Europese topclubs die in het voorjaar, tot woede van de UEFA, met het plan kwamen. Het doel was vooral om meer onderlinge topduels te krijgen en zo meer inkomsten te genereren. Juventus, Barcelona en Real bleven als enige drie nog achter het idee van een Super League staan. De Engelse clubs trokken zich, mede door protesten van eigen fans, al snel terug.

De UEFA kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak van de Spaanse rechter. Ook het Europees Hof van Justitie kijkt nog naar de zaak, waarbij het onder meer gaat om de monopolistische positie van de UEFA in het Europese voetbal.

