Ieder weekend geven we toelichting bij een opmerkelijke gebeurtenis in het buitenlandse voetbal. Geert Foutré heeft het deze week over een van de grootste derby's van Italië en een nieuwe topspits bij La Viola.

't Is altijd wat als Juventus op bezoek gaat naar Firenze om er Fiorentina te bekampen. Ooit brak er in mei 1990 een nooit eerder en nadien nooit meer geziene stadsguerilla uit in de Toscaanse hoofdstad toen een dag na de verloren UEFA-Cup-finale bekend raakte dat Roberto Baggio van de verliezende finalist (Fiorentina) overstapte naar de winnaar. Even nog probeerde AC Milan met de managers van Roby een deal te sluiten, maar in het voorjaar had de eigenaarsfamilie Pontello Roby al beloofd aan de Oude Dame. 't Stad stond in brand.

Ook razend waren de Fiorentijnen toen hun volgende juwelen verkocht werden, ook al kregen ze voor Felipe Melo, die slechts 8 miljoen gekost had, toch maar mooi 40 miljoen. De laatste 'verraders' waren Federico Bernardeschi en Federico Chiesa, anderhalf jaar geleden verkocht voor in totaal 60 miljoen, zij het slechts in schijven te betalen.

En nu Juve dit weekend weer op bezoekt komt, is de vraag of Dusan Vlahovic hun volgende target wordt. De nog maar 21-jarige technisch vaardige, fysiek sterke en doelgerichte Serviër die al van zijn achttiende in Firenze voetbalt (het haalde hem weg bij Partizan) is de diepe spits die Juve nog in zijn organigram mist. In september drong het nog erg aan maar Fiorentina wilde toen minstens 70 miljoen en dat wou Juve niet betalen. Eerder bood Atletico Madrid 55 miljoen. Niet voldoende.

Intussen zit Vlahovic al aan 8 goals (plus 2 in de beker). In heel dit kalenderjaar staat de teller op 25 treffers, enkel Erling Haaland (26) en Robert Lewandowski (39) doen beter. Op 5 oktober kondigde een ontgoochelde Fiorentinavoorzitter Rocco Commisso aan dat er geen contractverlenging zou komen. Op een bod van 40 miljoen loon gespreid over vijf jaar kwam geen antwoord. De vraag is of Juve straks in januari of juni de volgende haatcampagne vanuit Firenze voelt, of dat een ander nog meer biedt.

