Nog niet zo lang geleden was het de match om de titel, maar ondertussen heeft de wedstrijd tussen Juventus en Napoli heel wat interesse verloren. Maar toch is de ontmoeting van vanavond nog steeds de moeite waard, al was het maar door de strijd om de Champions Leagueplaatsen.

We schrijven 22 april 2018. Juventus ontvangt Napoli tijdens de 34e speeldag in de Serie A. Heel Italië zit voor zijn televisie gekluisterd. Met vier punten voorsprong is Juventus de grote favoriet om een nieuwe titel te behalen, maar alles kan nog veranderen. In de laatste minuut kopt Kalidou Koulibaly de bal voorbij Juventuskeeper Gianluigi Buffon en zorgt zo zelf voor de zege van Napoli.

...

We schrijven 22 april 2018. Juventus ontvangt Napoli tijdens de 34e speeldag in de Serie A. Heel Italië zit voor zijn televisie gekluisterd. Met vier punten voorsprong is Juventus de grote favoriet om een nieuwe titel te behalen, maar alles kan nog veranderen. In de laatste minuut kopt Kalidou Koulibaly de bal voorbij Juventuskeeper Gianluigi Buffon en zorgt zo zelf voor de zege van Napoli. Heel Napels komt die avond naar buiten en droomt van een eerste titel sinds 1990. Met nog vier speeldagen te gaan, telt de Oude Dame slechts één puntje voorsprong meer en het moet nog naar Inter en Roma, die beide nog in de strijd zitten om een plaats in de Champions League. Maar uiteindelijk is het toc waar Juventus die op ervaring naar de titel gaat. Napoli komt met 7 op 12 uiteindelijk nog wat punten te kort om de droom te realiseren. Heel wat veranderdDrie jaar later ziet alles er anders uit. De spelers, ten eerste. Slechts 8 spelers zijn nog present van de basisspelers: drie bij Juve en vijf bij Napoli. De coaches ook natuurlijk. Bij de Oude Dame werd Massimo Allegri eerst vervangen door Maurizio Sarri en daarna door Andrea Pirlo. In het zuiden van Italië moest Carlo Ancelotti in de voetsporen treden van Sarri en zit vanaf vorig seizoen Gennaro Gattuso op de Napolitaanse bank. Tot slot, de resultaten. Die hebben de hele dynamiek doen veranderen. Na de grote titelwedstrijden is de clash tussen noord en zuid ondertussen eentje geworden om het laatste Champions Leagueticket. Na 28 speeldagen tellen beide topclubs 56 punten, net twee minder dan nummer drie Atalanta en vier minder dan AC Milan, de tweede in de stand. Gaan we nog hoger, dan is het verschil met leider Inter al 12 punten. Met andere woorden, een nederlaag vanavond kan verregaande gevolgen hebben voor de hoop op Champions League volgend seizoen. Voor Napoli is dat niets nieuws. Vorig jaar werd het nog ontgoochelend zevende. Juventus, daarentegen, werd de voorbije negen jaar kampioen. Een jaar geen Champions League is daar meer dan een nachtmerrie. Napoli in topvormNa een fraaie 13 op 15 zag het er allemaal wel mooi uit voor Juventus. Maar daarna volgde een nederlaag tegen Benevento (0-1) en gelijkspel in de Turijnse derby tegen Torino (2-2). Het spel is te afhankelijk van Cristiano Ronaldo - auteur van 42% van de doelputen - en Federico Chiesa. Juventus boezemt nog weinig angst in bij de tegenstanders. Door een gebrek aan ideeën is Andrea Pirlo al vraag bekritiseerd en er staat dus veel druk op de wedstrijd van vanavond om het slechtste seizoen van de laatste tien jaar nog een beetje te redden.Napoli, daarentegen, komt naar Turijn met enorm veel vertrouwen. Het won zijn laatste vier wedstrijden en zal dus alles in het werk stellen om volgend jaar een plekje bij het kampioenenbal te garanderen. Als de Napolitanen vanavond winnen, klimmen ze zelfs over Juventus en Atalanta naar de derde plaats en is zelfs de tweede plaats van AC Milan binnen handbereik. Derde speeldagOorspronkelijk was de wedstrijd midden oktober gepland, tijdens de derde speeldag. Maar de wedstrijd kon niet doorgaan door twee positieve gevallen bij Napoli waardoor de club de regels van de regionale autoriteiten moest volgen en niet mocht afreizen naar Turijn. Maar de Italiaanse pro league ging daar niet mee akkoord. De wedstrijd moest gespeeld worden en dus maakte Juventus zich 's avonds ook op voor de wedstrijd. Het social mediateam gaf zelfs de opstelling mee een uur voor de wedstrijd, terwijl Napoli niet eens op het vliegtuig was gesprongen. Toen uiteindelijk bleek dat de match niet zou doorgaan, gaf de Lega de overwinning dan maar aan Juventus. Een forfaitnederlaag dus voor Dries Mertens en de zijnen, maar daar gingen ze niet mee akkoord. Napoli trok naar het Italiaans olympisch comité en kreeg daar ook gelijk. Zes maanden later wordt dan eindelijk de wedstrijd herspeeld, om 18u45 door de Champions Leaguematchen van 21 uur. Wie weet geeft het beide clubs nog meer motivatie. Door Raphaël Deby