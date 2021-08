Manuel Locatelli, een van de revelaties bij Europees kampioen Italië op Euro 2020, verhuist van Sassuolo naar Juventus. Om zijn komst extra in de verf te zetten, deed de Oude Dame een beroep op TikTok-ster Khaby Lame, die meer dan 100 miljoen volgers heeft.

Bij wie niet op TikTok actief is, zal de naam Khabane 'Khaby' Lame mogelijk zelfs niet eens een belletje doen rinkelen. Wie dat wel is, kent zijn invloed. De 21-jarige Italiaan, geboren in Senegal en met zijn ouders naar Italië verhuisd toen hij één jaar was, werd vorige week de tweede TikTokker die de kaap van 100 miljoen volgers bereikte. In zijn razend populaire filmpjes steekt hij de draak met zogenaamde lifehacks met een gebaar dat intussen wereldberoemd is geworden: de handen geopend voor zich uit als een 'voila'.

Ook Juventus heeft de invloed van Lame begrepen en deed nu een beroep op de jonge internetster om nieuwe aanwinst Manuel Locatelli voor te stellen. De 23-jarige middenvelder zal aanvankelijk twee seizoenen door Sassuolo worden uitgeleend, voordat hij door de Turijnse club wordt gekocht, in een deal waar ongeveer 37,5 miljoen euro mee gemoeid is (inclusief bonussen), aldus Juventus in een verklaring.

Bekijk het filmpje met Khaby Lame en Manuel Locatelli:

Bij wie niet op TikTok actief is, zal de naam Khabane 'Khaby' Lame mogelijk zelfs niet eens een belletje doen rinkelen. Wie dat wel is, kent zijn invloed. De 21-jarige Italiaan, geboren in Senegal en met zijn ouders naar Italië verhuisd toen hij één jaar was, werd vorige week de tweede TikTokker die de kaap van 100 miljoen volgers bereikte. In zijn razend populaire filmpjes steekt hij de draak met zogenaamde lifehacks met een gebaar dat intussen wereldberoemd is geworden: de handen geopend voor zich uit als een 'voila'.Ook Juventus heeft de invloed van Lame begrepen en deed nu een beroep op de jonge internetster om nieuwe aanwinst Manuel Locatelli voor te stellen. De 23-jarige middenvelder zal aanvankelijk twee seizoenen door Sassuolo worden uitgeleend, voordat hij door de Turijnse club wordt gekocht, in een deal waar ongeveer 37,5 miljoen euro mee gemoeid is (inclusief bonussen), aldus Juventus in een verklaring.Bekijk het filmpje met Khaby Lame en Manuel Locatelli: