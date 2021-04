Van de twaalf voetbalclubs die zondagnacht gezamenlijk de oprichting van de Super League aankondigden, heeft Juventus als enige club voorbehoud gemaakt. De beursgenoteerde Italiaanse club liet in een eigen verklaring weten dat het nog niet zeker is dat de Super League ook daadwerkelijk tot stand komt.

"De clubs die dit project hebben opgericht, doen hun best om dit zo snel mogelijk uit te voeren", meldt Juventus. "We kunnen op dit moment echter niet garanderen dat het project uiteindelijk met succes zal worden gelanceerd of de exacte timing daarvan voorspellen."

Juventus-voorzitter Andrea Agnelli wordt vicevoorzitter van de Super League. Agnelli heeft zijn functie als voorzitter van de ECA, de koepelorganisatie voor 246 Europese topclubs, neergelegd. Vanuit die rol pleitte de Italiaan er eerder nog voor om de voorgestelde hervormingen van de Champions League te ondersteunen. Vlak voordat de UEFA die hervormingen wilde officialiseren, kwamen twaalf topclubs uit Italië, Engeland en Spanje met de boodschap dat ze een eigen Super League gaan opzetten.

