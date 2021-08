Cristiano Ronaldo, die op weg zou zijn naar Manchester City, heeft Juventus gemeld dat hij "niet meer van plan is om voor de club te spelen". Dat zei Juventus-trainer Massimiliano Allegri vrijdag.

"We moeten Ronaldo bedanken voor hetgeen hij gedaan heeft, ook als voorbeeld voor de jeugd. Maar we moeten vooruit", zei Allegri op een persconferentie. De Portugese voetbalster zal dus niet op het veld staan in de match tegen Empoli zaterdag.

Vrijdagvoormiddag liet Ronaldo de dagelijkse training aan zich voorbijgaan, ook al zakte hij af naar het trainingscentrum van Juventus. De Portugees bleef er niet langer dan een uur en vertrok toen de training van start ging.

Ronaldo arriveerde in 2018 in Turijn. Hij heeft nog een contract van een jaar. Op een vergadering donderdag in Turijn, met zijn makelaar Jorge Mendes, zou Juventus het idee aanvaard hebben om Ronaldo te laten gaan, op voorwaarde dat Manchester City een transfervergoeding betaalt, aldus verschillende media. Een formeel bod zou evenwel nog niet uitgebracht zijn.

Lees ook: Allegri bij Juventus: de revolutie is afgelopen

"We moeten Ronaldo bedanken voor hetgeen hij gedaan heeft, ook als voorbeeld voor de jeugd. Maar we moeten vooruit", zei Allegri op een persconferentie. De Portugese voetbalster zal dus niet op het veld staan in de match tegen Empoli zaterdag.Vrijdagvoormiddag liet Ronaldo de dagelijkse training aan zich voorbijgaan, ook al zakte hij af naar het trainingscentrum van Juventus. De Portugees bleef er niet langer dan een uur en vertrok toen de training van start ging. Ronaldo arriveerde in 2018 in Turijn. Hij heeft nog een contract van een jaar. Op een vergadering donderdag in Turijn, met zijn makelaar Jorge Mendes, zou Juventus het idee aanvaard hebben om Ronaldo te laten gaan, op voorwaarde dat Manchester City een transfervergoeding betaalt, aldus verschillende media. Een formeel bod zou evenwel nog niet uitgebracht zijn.