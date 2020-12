Met nog één speeldag te gaan in de Europa League, staat KAA Gent er niet goed voor. Het moet in en tegen Hoffenheim een eerste keer punten zien te pakken of het komt in een select groepje terecht.

Het gaat KAA Gent niet voor de wind in de Europa League. Na vijf speeldag staan de Buffalo's nog puntenloos laatste in een groep met Rode Ster Belgrado, Hoffenheim en Slovan Liberec. Op de laatste speeldag moet het dus punten pakken om zijn eigen eer en de Belgische coëfficiënt te redden.

Ook in de tussenstand van de coëfficiënten van Belgische clubs staat KAA Gent trouwens helemaal laatste, want zelfs Charleroi, dat geen groepsfase speelde, behaalde al meer punten dan de Gentenaars. Eenvoudig wordt punten pakken evenwel niet voor Gent, want het moet donderdagavond naar Hoffenheim, de sterkste tegenstander in de poule. Met wat geluk roteren de Duitsers voor de wedstrijd, want ze zijn al geplaatst voor de volgende ronde als groepswinnaar.

Gent is echter niet de enige ploeg die voor het slechtste rapport kan gaan in deze Europa League. Ook het Ierse Dundalk en het Bulgaarse Loedogorets (in de groep van Antwerp) hebben nog steeds geen punten gepakt. Voor Dundalk lijkt ook een 0/18 in de maak, want het moet nog tegen Arsenal. Loedogorets moet dan weer naar een al Europees uitgeschakeld LASK.

Drie ploegen kunnen dus voor een 0/18 zorgen in deze editie van de Europa League. Dat is uniek en opmerkelijk te noemen, want sinds de groepsfase met vier ploegen en heen- en terugwedstrijden wordt gespeeld (2010/11), slaagden nog maar vier clubs daarin: Qabala (2016/17), Slovan Bratislava en Metalist Charkiv (2014/15) en Shamrock Rovers (2011/12). Dat is dus het groepje waar KAA Gent zich donderdagavond kan voegen als eerste Belgische ploeg. Best beschamend voor een ploeg dat vorig seizoen nog de 1/16 finales van de EL behaalde.

Voor die aanpassing van het toernooi in 2010, telde de groepsfase van de UEFA Cup een groepsfase met 5 teams, die elkaar telkens 1 keer bekampten. In de zes jaar dat dit systeem bestond, haalden 16 ploegen geen enkel punt en dus 0/12. Ook niet verwonderlijk met twee matchen minder te spelen. Tussen die 16 teams zit trouwens ook 1 Belgische club: Beveren in het eerste seizoen in 2004/05. Een complete primeur is het dus niet voor KAA Gent. In de Ghelamco Arena slaken ze een zucht van opluchting.

