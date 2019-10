Europees konden de Buffalo's nog nooit winnen van een Duitse opponent. Dat wordt ook tegen VfL Wolfsburg, co-leider in de Bundesliga, geen sinecure. Een voorbeschouwing van Gentwatcher én Bundesligakenner Frédéric Vanheule.

Zou het dan toch eens lukken? Dat de Buffalo's kunnen winnen van een Duitse opponent? Want in de vorige zes confrontaties met Bundesligateams slaagde KAA Gent er nooit in om te zegevieren. In totaal drie nederlagen en twee gelijke spelen, dat is sinds 1963 de voorlopige Europese balans van de kampioen uit 2015 met partijen tegenover 1.FC Köln (1-1, in 1963), Hamburger SV (0-1, 1970), Eintracht Frankfurt (1-1, 1991), Werder Bremen (0-1, 2001) en VfL Wolfsburg (2-3, 2016).

Genttrainer Jess Thorup sprak terecht van een mooie nieuwe test. Tot nu toe waren enkel de wedstrijden tegenover Saint-Etienne (3-2, groepsfase Europa League) en Club Brugge (zwaar 4-0-verlies in de Jupiler Pro League) echte waardemeters voor aanvoerder Vadis Odjidja sinds de competitiestart.

In het voordeel pleit alvast dat de Ghelamco Arena dezer dagen als een oninneembare vesting wordt gezien, wat ook wordt bevestigd door de cijfers. KAA Gent toonde zich voor eigen publiek al bijzonder trefzeker de afgelopen weken. FC Viitorul Constanta (6-3), AEK Larnaca (3-0), HNK Rijeka (2-1) ondervonden het Europees, maar in de eigen Belgische competitie ook KAS Eupen (6-1), Cercle Brugge (3-2), YR KV Mechelen (3-0), KV Kortrijk (2-0), KV Oostende (4-1) en recent Waasland-Beveren (2-0).

Moeilijk te voorspellen wie het haalt: de Oost-Vlaamse vuurkracht of het Duitse blok?

Het succesvol streven naar vaste automatismen is daarin een belangrijke factor, vandaar dat goudhaantje Jonathan David na zijn interlandverplichtingen met Canada meteen weer in de basisploeg werd gedropt.

Creativiteit en concentratie zal nodig zijn tegen het moeilijk te manoeuvreren blok van VfL Wolfsburg, dat in de Bundesliga met amper vijf tegendoelpunten in acht duels over de beste defensie van Duitsland beschikt. Bovendien zit er bijzonder veel duelkracht en loopvermogen in de Volkswagenploeg, waar de Oostenrijkse coach Oliver Glasner bovendien met de Nederlandse aanvaller Wout Weghorst over een echte scoremachine en marathonman beschikt.

KAA Gent sprokkelde in groep I van de Europa League tot dusver 4 op 6, na de matchen tegen Saint-Etienne (3-2) en Olexandrija (1-1), VfL Wolfsburg begint met even veel punten na diezelfde confrontaties met Olexandrija (3-1) en Saint-Etienne (1-1). Moeilijk te voorspellen dus, wie het op deze derde speeldag in de EL haalt: de Oost-Vlaamse vuurkracht of het Duitse blok?