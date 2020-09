Om naar de poulefase van de Champions League door te stoten, moeten Vadis Odjidja en co voorbij het Oekraïense Dynamo Kiev van Mircea Lucescu.

Met een rode dikke stift werden op 25 juni, toen de Buffalo's de trainingen hernamen na het vicekampioenschap, de data van 22-23 en 29-30 september aangeduid. Want dat waren de dagen van de play-offronde voor de Champions League, voor elke profvoetballer de hoogst aangeschreven Europese clubcompetitie waar je op een uniek podium kan proberen te excelleren tegen kleppers als Bayern München, PSG, Ol. Lyon of RB Leipzig.Vooral voorzitter Ivan De Witte droomt van een nieuw avontuur op het kampioenenbal, nadat Hein Vanhaezebrouck na de eerste titel op 21 mei 2015 een succesvolle campagne aflegde in het seizoen 2015/16. In groep H eindigde KAA Gent toen met tien punten na zes duels als tweede, na FC Zenit (15), maar voor Valencia CF (6) en Ol. Lyon (4). In de 1/8 finales was het VfL Wolfsburg van Julian Draxler en de ondertussen al gestopte André Schürrle te sterk.Om daar nog eens kans op te maken, zal het huidige team tegen Dynamo Kiev boven zichzelf moeten uitstijgen. Maar bij KAA Gent snakken ze naar dit piekmoment, dé manier om aan te tonen dat er wel degelijk voldoende kwaliteit en talent in de kern zit om mee te strijden voor de prijzen én een nieuwe titel, de doelstelling bij het begin van de voorbereiding.Trainer Wim De Decker weet dat hij zijn profs niet moet motiveren voor deze speciale confrontaties, waar vooral de Oekraïense internationals Roman Jaremtsjoek, Igor Plastoen en Roman Bezoes al naar uitkijken. Het wordt vooral zaak, zonder de creatieve ingevingen van spelmaker Giorgi Tsjakvetadze, om in de heenwedstrijd bijzonder zorgvuldig om te springen met de kansen. Een fitte Sven Kums zal naast aanvoerder Vadis Odjidja nodig zijn als rustbrenger en tempobepaler, terwijl er door de Europese schorsing van Sinan Bolat onder de lat wordt gerekend op Davy Roef. Die bewees afgelopen weekend bij Royal Excel Mouscron dat de focus goed zit, door de manier waarop hij in de 95e minuut nog een bal uit de korte hoek wegduwde.Aan de overzijde zal de Roemeen Mircea Lucescu (75), in het verleden succesvol Europees met Sjachtar Donetsk, ongetwijfeld de nodige leepheid aan de dag leggen bij de vijftienvoudige Oekraïense kampioen. Zijn landgenoot Ovidiu Hategan (40) krijgt alvast de eer om dit uiterst beladen duel zo optimaal mogelijk te leiden.