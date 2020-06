Op 11 juni wordt hij 21, maar iedereen is het er nu al over eens: Kai Havertz wordt een van dé transfers komende zomer. 'Over zijn toekomst is nog niks beslist.'

Wanneer Bayer Leverkusen zaterdag Bayern München ontvangt, zullen alle ogen gericht zijn op Kai Havertz. Er wordt immers van uitgegaan dat de 20-jarige aanvallende middenvelder volgend seizoen in de Allianz Arena te bewonderen zal zijn. Maar er zijn nog kapers op de kust: ook onder meer Real Madrid heeft zijn oog laten vallen op het Duitse juweeltje.

Simon Rolfes, oud-speler van Leverkusen die er nu technisch directeur is, zei deze week in Marca: 'We weten nog niet wat er gaat gebeuren met Kai. We weten wel dat alle grote Duitse en Europese clubs hem willen en dat hij de kwaliteiten heeft om gelijk waar te spelen.'

'Hij is een fantastische speler en Bayern probeert al jaren de jonge, Duitse talenten te strikken. Maar we moeten even afwachten, er zijn veel factoren die spelen. Over zijn toekomst is nog niks beslist, maar wat zeker is, is dat hij een van de spelers zal worden die de komende tien jaar het voetbal gaan domineren.'

Met de groeten van Lothar

De 1,89 meter lange Havertz heeft nog een contract tot 2022 bij Bayer Leverkusen. Hij kan zowat alles: ondanks zijn lengte is hij dribbelvaardig, hij kan koppen en passen, en hij heeft de timing, de intelligentie en het overzicht om het spel te vertragen, versnellen of verleggen.

Zijn trainer Peter Bosz ontdekte nog een andere kwaliteit van de speler, zo vertelde hij al een jaar geleden in Voetbal International: 'Je ziet het niet direct, maar Kai is ook nog eens heel erg snel. De snelste in onze selectie, zo blijkt uit onze testen.'

Bovendien vindt hij ook eenvoudig de weg naar doel. Vorig seizoen klokte hij af op 17 goals en 4 assists in de Bundesliga. Alleen Paco Alcácer (18) en Robert Lewandowski (22) deden toen beter. Bij de verkiezing van Duits Voetballer van het Jaar eindigde hij toen tweede achter Marco Reus, de aanvoerder van Borussia Dortmund.

In het voetbalblad Der Kicker kreeg Havertz ook lof van voetbalicoon Lothar Matthäus: 'Wanneer hij dit hoge niveau kan vasthouden, met die lichtvoetigheid van hem, die slimheid, persoonlijkheid op het veld en doelgerichtheid, dan kan hij ooit mijn opvolger worden als Wereldvoetballer van het Jaar.'

Wordt Kai Havertz een van dé grote sterren in het voetbal? In Duitsland zijn ze er alvast zeker van © GETTY

Het nieuwe seizoen begon echter niet veelbelovend voor de Duitse youngster. Tot aan de winterstop wist hij slechts 2 keer te scoren en leverde hij maar 1 assist af in 14 wedstrijden. En ook in de Champions League wist hij geen potten te breken, want in 5 wedstrijden kreeg hij geen enkele goal of assist achter z'n naam. Maar in 2020 kwam de oude Havertz terug naar boven en vooral na de coronastop is de Duitse middenvelder niet te houden: in 4 wedstrijden scoorde hij 5 keer.

Rolfes beseft heel goed dat die trefzekerheid het prijskaartje alleen maar verhoogt: 'Hij heeft getoond dat hij goed kan afwerken met het hoofd en met beide voeten. Hij kan in de spits spelen, maar hij is ook een goeie nummer 10... Op de flank kan hij eveneens uit de voeten, vooral om diagonale passes te versturen. En ja natuurlijk, zijn goals wegen door in zijn transferprijs.'

Records bij de vleet

Havertz begon met voetballen bij Alemannia Mariadorf, een club in zijn geboortestad Aken. De liefde voor het spelletje kreeg hij mee van zijn opa aan moeders kant. Die gooide hem in de tuin ballen toe, die hij dan terug in zijn armen moest schieten.

Dat zijn opa voorzitter van Alemannia Mariadorf was, maakte het onvermijdelijk dat Kai daar voor het eerst tegen een balletje begon te trappen. Al snel werd duidelijk dat hij een bovengemiddeld talent was, maar zelf deed hij daar heel bescheiden over. Twee jaar geleden noemde hij zijn talent nog 'puur toeval'.

Toeval of niet, intussen staan er al heel wat records achter zijn naam. Een graai in de grabbelton: vorig seizoen was hij de eerste tiener die minstens 17 goals maakte in één Bundesligaseizoen; in december 2019 werd hij de jongste speler ooit die 100 duels in de Duitse eerste klasse had afgewerkt; en hij is de jongste doelpuntenmaker ooit van Bayer Leverkusen in de geschiedenis van de Bundesliga.

Gezien zijn evolutie kunnen daar alleen nog maar records bij komen. In die gaten houden, die Kai Havertz!

Bekijk hieronder nog eens de twee kopbalgoals van Havertz tegen Werder Bremen (18 mei).

