Manager Frank Lampard moet de 21-jarige offensieve middenvelder én Bundesligasensatie boetseren tot een speler waar ook bondscoach Joachim Löw een vaste plaats voor kan vinden bij de Mannschaft.

In Engeland heerste er vooral scepsis, nadat bekend raakte dat de Londense ploeg minstens 80 miljoen euro op tafel - een bedrag dat via premies en bonussen gemakkelijk kan oplopen tot 100 miljoen euro of meer - legde voor Kai Havertz van Bayer Leverkusen. Afgelopen seizoen in de Bundesliga was hij nochtans goed voor 12 goals en 6 assists. Het seizoen er voor oogde het rapport zelfs nog mooier van de zevenvoudig Duits international met 17 doelpunten en 4 assists.'Wie is Kai Havertz?', zo vroeg de publieke omroep BBC zich zelfs openlijk af. Want Chelsea betaalde een recordsom voor Havertz, die hem tot duurste Duitse voetbalprof maakt. En dat voor een kerel, die nog nooit aanwezig was op een groot eindtoernooi, amper één partij in de knockoutfase van de Champions League afwerkte en internationaal een onbekende blijft. Bovendien zat Havertz bij de UEFA Nations League-ontmoeting van Duitsland tegenover Spanje negentig minuten op de invallersbank, omdat op de centrale positie als offensieve middenvelder de bij PSG overbodige Julian Draxler de voorkeur kreeg.Maar even snel volgde ook een antwoord, die van het nodige respect getuigt. Kai Havertz zou 'de nieuwe Michael Ballack en een superster in spe' worden. Er is sprake van een vorstelijk salaris van 20 miljoen euro per jaar. Mochten deze cijfers kloppen, dan is enkel Toni Kroos - bij Real Madrid goed voor 21 miljoen euro per seizoen - de enige Duitse prof die nog meer verdient dan zijn collega bij de Mannschaft.Maar ook bij de media-afdeling van Chelsea kennen ze hun toekomstige vedette niet echt. Want in de officiële persmededeling werd Havertz voorgesteld als Kia. Bij een bekende speler was die tikfout misschien gemakkelijker door de mazen van het net geglipt, hier volgde er voornamelijk spot via de reacties en commentaar op Twitter. Eentje had het over zijn nieuwgierigheid, om 'Kia Havertz naast Honda Ziyech, Chevrolet Pulisic en Tesla Werner te zien spelen'.Het is nu aan Frank Lampard om van Kai Havertz een basisspeler en wereldster te maken, een middenvelder die net als hem destijds in zijn spelersloopbaan het verschil kan maken vanuit een centrale rol door zijn groot loopvermogen en efficiëntie voor doel. Want net daar knelt het schoentje onder Joachim Löw, waar zijn status als gecompliceerd mag worden bestempeld. 'In principe zou Kai altijd in de basiself moeten starten', verklaarde de Duitse bondscoach vorige herfst al eens. 'Hij zal zich doorzetten. Alleen moeten we de komende jaren nog een plaats vinden.' Het blijft daarom spannend, of het hem lukt deze vermoedelijk meest veelzijdige offensieve kracht van zijn leeftijd te integreren.Havertz staat nu garant voor elegantie en technisch vermogen, in de Premier League zal daar als kwaliteit robuustheid en dominantie aan toegevoegd moeten worden. 'De manager gaf me mee dat hij me voluit wil helpen in mijn positie', voorspelde de 21-jarige Duitser al.