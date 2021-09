Woensdagavond staat Kamal Sowah met Club Brugge tegenover PSG in de Champions League. Voor Sport/Voetbalmagazine kijkt de nieuwe aanwinst van Club al eens vooruit naar het treffen met Lionel Messi en co.

Het duurde even voor Kamal Sowah aan zijn familie kon uitleggen waarom hij een contract bij Leicester City in de Premier League inruilde voor eentje bij Club Brugge. Sowah: ''Wat?!', klonk het in het begin verbaasd. 'Wat doe je nu Kamal?' Nu snappen ze het, maar dat heeft veel overredingskracht gekost. Ik heb veel tijd besteed aan het uitleggen van deze stap, want dat dit voor mij de beste was, zagen zij niet direct.'

Misschien maakt de match van vanavond tegen PSG of later die tegen Manchester City veel goed?

Kamal Sowah: 'Dat heb ik ook gezegd. Ik denk dat ze gek gaan worden, mijn vrienden.'

Het feit dat Club Brugge in de Champions League voetbalt, speelde dan ook een cruciale rol in je keuze voor de Jupiler Pro League?

Sowah: 'Inderdaad, dat is toch een platform waarop elke jonge voetballer zich wil laten zien. Dat het uiteindelijk PSG, Manchester City en Leipzig werd na de loting ... daar kun je alleen van dromen.'

Ga je starstruck zijn?

Sowah: 'Afwachten. Naar een treffen met Messi kijk ik wel uit; van dat soort jongens leer je veel. Ik heb veel beelden van hem gezien, maar ook van Mbappé.'

Wiens shirt ga je na de wedstrijd vragen?

Sowah: 'Ik vrees dat iedereen voor Messi zal gaan, die kan beter wat meer truitjes meebrengen naar Brugge. Tien stuks zal niet voldoende zijn, vrees ik. Ik ga slimmer zijn en met een boogje rond hem lopen. We zien nog wel naar wie.'

Maar op het veld: geen vrienden. Tackelen!

Sowah: 'Als Messi op mijn pad komt. Zeker.'

Of dribbelen?

Sowah: (lacht) 'Dát zou helemaal crazy zijn. Groot nieuws in Ghana! Neen, laat ons maar gewoon normaal doen. Niks forceren.'

Bij Leicester kon je niet doorbreken. Had je wel het gevoel dat je het niveau aankon?

Sowah: 'Ik voelde dat ik progressie maakte en dat het wel kon lukken, als ik wat tijd kreeg. Ik voelde veel respect ook, maar nog niet dat ik dicht bij de A-ploeg stond. De coaches zegden me dat er nog werk was, maar dat zegt elke coach. (lacht) Hier ook.'

Je kon kiezen voor een nieuwe uitleenbeurt, maar het werd een definitieve transfer. Wiens keuze was dat?

Sowah: 'De mijne. Ik heb me verzet tegen lenen, omdat ik daar na drie jaar genoeg van had. Ik wilde naar een club die ik mijn thuis kon noemen. Altijd heen en weer was ik beu. Als je wordt geleend, ben je de speelbal van verschillende partijen. Wie definitief wordt verkocht, maakt deel uit van de plannen van een club. Dat wilde ik.'

Lees het volledige interview met Kamal Sowah deze week in de Champions Leaguespecial van Sport/Voetbalmagazine.

Het duurde even voor Kamal Sowah aan zijn familie kon uitleggen waarom hij een contract bij Leicester City in de Premier League inruilde voor eentje bij Club Brugge. Sowah: ''Wat?!', klonk het in het begin verbaasd. 'Wat doe je nu Kamal?' Nu snappen ze het, maar dat heeft veel overredingskracht gekost. Ik heb veel tijd besteed aan het uitleggen van deze stap, want dat dit voor mij de beste was, zagen zij niet direct.'Misschien maakt de match van vanavond tegen PSG of later die tegen Manchester City veel goed?Kamal Sowah: 'Dat heb ik ook gezegd. Ik denk dat ze gek gaan worden, mijn vrienden.'Het feit dat Club Brugge in de Champions League voetbalt, speelde dan ook een cruciale rol in je keuze voor de Jupiler Pro League?Sowah: 'Inderdaad, dat is toch een platform waarop elke jonge voetballer zich wil laten zien. Dat het uiteindelijk PSG, Manchester City en Leipzig werd na de loting ... daar kun je alleen van dromen.'Ga je starstruck zijn?Sowah: 'Afwachten. Naar een treffen met Messi kijk ik wel uit; van dat soort jongens leer je veel. Ik heb veel beelden van hem gezien, maar ook van Mbappé.'Wiens shirt ga je na de wedstrijd vragen? Sowah: 'Ik vrees dat iedereen voor Messi zal gaan, die kan beter wat meer truitjes meebrengen naar Brugge. Tien stuks zal niet voldoende zijn, vrees ik. Ik ga slimmer zijn en met een boogje rond hem lopen. We zien nog wel naar wie.'Maar op het veld: geen vrienden. Tackelen! Sowah: 'Als Messi op mijn pad komt. Zeker.' Of dribbelen?Sowah: (lacht) 'Dát zou helemaal crazy zijn. Groot nieuws in Ghana! Neen, laat ons maar gewoon normaal doen. Niks forceren.'Bij Leicester kon je niet doorbreken. Had je wel het gevoel dat je het niveau aankon?Sowah: 'Ik voelde dat ik progressie maakte en dat het wel kon lukken, als ik wat tijd kreeg. Ik voelde veel respect ook, maar nog niet dat ik dicht bij de A-ploeg stond. De coaches zegden me dat er nog werk was, maar dat zegt elke coach. (lacht) Hier ook.'Je kon kiezen voor een nieuwe uitleenbeurt, maar het werd een definitieve transfer. Wiens keuze was dat?Sowah: 'De mijne. Ik heb me verzet tegen lenen, omdat ik daar na drie jaar genoeg van had. Ik wilde naar een club die ik mijn thuis kon noemen. Altijd heen en weer was ik beu. Als je wordt geleend, ben je de speelbal van verschillende partijen. Wie definitief wordt verkocht, maakt deel uit van de plannen van een club. Dat wilde ik.'Lees het volledige interview met Kamal Sowah deze week in de Champions Leaguespecial van Sport/Voetbalmagazine.