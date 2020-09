Schalke 04 wordt gekweld door een sportieve crisis, na 17 Bundesligaduels zonder zege. De partij tegen Werder Bremen wordt belangrijk voor het lot van de coach.

Helemaal ongeschonden kwamen de Königsblauen niet uit de ontmoedigende 8-0-blamage bij kampioen en bekerwinnaar Bayern München op de openingsspeeldag van de Bundesliga. Afgelopen woensdagmiddag hadden ze bij Schalke 04 een persconferentie aangekondigd, met in het eerste deel vragen aan nieuwe spitsGonçalo Paciência (26) en sportief manager Jochen Schneider, die had het over de aangename onderhandelingen. Maar van zodra er moest overgegaan worden op het tweede deel van de conferentie, waarin Schneider kritische vragen kreeg over de moeilijke situatie van coach David Wagner (48), werden de ingelogde journalisten plots geconfronteerd met het einde van de meeting.In eerste instantie werd er geopperd dat over dit thema al alles was gezegd en geschreven. Pas na een felle tussenkomst van de overdonderde journalisten kwam er in de namiddag toch een nieuwe babbel. Het duidt alleszins op de gespannen zenuwen bij de sportief en financieel fel geplaagde club uit het Ruhrgebied. Sinds de competitie werd hervat met de zogenaamde 'spookduels', zit Schalke 04 aan 17 wedstrijden zonder winst. 'De kernvraag', oppert Schneider, 'is of het ons samen lukt om onze kar, die sinds de terugronde van vorig seizoen stevig in de modder staat, daar terug uit te halen.'Een soort kelderkraker avant la lettre is de competitiewedstrijd morgen om 18.30 uur tegen Werder Bremen, dat vorig seizoen ternauwernood ontsnapte aan de degradatie. Enkel door het winnen van een (dubbel) promotie-behoudduel tegen FC Heidenheim - na een 0-0 en 2-2 in de slotfase - overleefden de troepen van coach Florian Kohfeldt (37). Ook nu begonnen ze weer slecht, met een 1-4-thuisnederlaag tegen Hertha BSC. Niet echt bemoedigend voor het mentale welzijn.'Ik ben niet iemand die een ultimatum stelt', beweert Schneider. 'Maar het is ondertussen wel voor iedereen duidelijk genoeg dat we een ander gezicht moeten tonen.' David Wagner, een boezemvriend van Liverpoolmanager Jürgen Klopp heeft een knalprestatie nodig om zijn vel te redden. Zoveel is duidelijk. Want al een tijdje is een langzaam proces van deconstructie bezig. Schalke 04 imponeerde van bij zijn aanstelling in juli 2019 met een agressieve speelwijze, waarbij ook de aanwezigheid van de twaalfde man een belangrijke factor vormde. Alleen volgde in het voorjaar een vloedgolf aan blessures, waarna Wagner - op wie weinig kritiek komt vanuit de spelersgroep - overschakelde naar een meer defensieve speelwijze en soms verrassende beslissingen nam.Een belangrijke rol kan weggelegd zijn voor Benito Raman (24), die met zijn snelheid en explosiviteit in de gebruikte 4-4-2-veldbezetting - twee controleurs op het middenveld en twee hoger opgestelde flankspelers - altijd voor gevaar moet zorgen. Tegen Bayern München begon de Gentenaar op de invallersbank, maar kwam hij na 65 minuten op het veld voor de zwaar ontgoochelende Rabbi Matondo (20). Zorgt Raman voor de ommekeer en zet hij zijn ambities voor de Rode Duivels opnieuw kracht bij? Vorig seizoen sprokkelde de pocketprof vier goals en vier assists in 25 duels (1.610 speelminuten). Het antwoord kennen we rond 20.20 uur.