Zaterdag start met de Premier League de grootste en meest gemediatiseerde competitie ter wereld. Redacteur Peter t'Kint, die het Engelse voetbal voor Sport/Voetbalmagazine volgt, vertelt wat we zeker moeten weten.

Kan Liverpool voor een tweede titel op rij gaan of kan Manchester City er nog eens een gooi naar doen?

Kan Liverpool voor een tweede titel op rij gaan of kan Manchester City er nog eens een gooi naar doen?Peter t'Kint: 'Het voorbije decennium wist in de Premier League maar één ploeg zijn titel te verlengen: Manchester City in 2018 en 2019. Daarvoor was het al geleden van de dominantie van Manchester United, dat driemaal kampioen werd van 2007 tot 2009. Het is dus geen makkelijke uitdaging Klopp en de zijnen. In het voordeel van de Reds spreken de resultaten: 196 punten over de voorbije twee seizoenen en amper vier nederlagen (waarvan twee nadat de titel werd behaald en je van decompressie mag spreken) in twee seizoenen... 'De Reds domineren al enige tijd het Engelse voetbal en hebben een serieuze basis om op verder te bouwen. De verdediging is stabiel, de vleugelbacks zijn offensief van het beste dat je kan hebben (alleen De Bruyne doet qua assists beter), en de aanval is top. In het nadeel van Liverpool spreekt misschien dit: de kampioen haalde nog geen vers bloed, op een nieuwe Griekse linksachter na, omdat Klopp geen doublure dacht te hebben voor Robertson. Kan een min of meer dezelfde kern drie seizoenen na mekaar vol gas gaan? Dat is de vraag. De transferperiode duurt wel nog tot 5 oktober, dus het kan dat er nog versterking komt met Thiago als voornaamste naam. 'De uitdager is opnieuw Manchester City. Dat het weer niet de halve finales van de Champions League bereikte, veranderde het beeld van coach Guardiola. Nationaal blijft de club het echter goed doen, al was het verschil met Liverpool vorig seizoen wel achttien punten. Bij de Citizens zijn er wel al versterkingen te tellen, met winger Ferrán Torres en verdediger Nathan Aké. Kan de Nederlander het defensieve gesukkel van vorig seizoen oplossen, dan zal City opnieuw dicht bij een titel zijn. Offensief is er weelde, als Agüero weer volledig fit is, want dat miste City na corona: een killer. Anders loofden we hier nu allemaal Pep.'Chelsea heeft zich serieus ingekocht en gaf 220 miljoen euro uit aan onder meer Timo Werner en wonderkind Kai Havertz, maar hebben de Blues ook een ploeg om de titel te winnen?T'Kint: Mét Manchester United, dat na de komst van Bruno Fernandes veel regelmatiger ging presteren, is de Londense ploeg alleszins een grote outsider. Lampard kocht zich na de voorbije transferban en het verlies van Hazard vooral offensief een sterk elftal bij mekaar. Timo Werner heeft een neus voor goals en is een ander type dan Tammy Abraham of Olivier Giroud. Kai Havertz en Hakim Ziyech brengen ongetwijfeld flair. 'Lampard zou het saaie Chelsea dus wel eens aan het swingen kunnen brengen. Maar: het probleem was vorig jaar de defensieve zwakte. Lampard mag dan wel zeggen dat hij met Kanté over de beste verdedigende middenvelder van de Premier League beschikt, die statistiek van 54 tegengoals is wel de slechtste defensieve prestatie in meer dan twee decennia. Het probleem was de doelman (Kepa) waarin hij geen vertrouwen had en een verdediging die vaak wisselde en last had met snelheid en wendbaarheid. Voor beide problemen is nog geen oplossing gevonden, want er werd voorlopig nog geen nieuwe keeper binnengehaald en met de 36-jarige Thiago Silva breng je geen snelheid vanachter. 'Misschien moet Lampard meer als Klopp zijn: niets verdedigen en gewoon aanvallen. Daar ligt de sterkte van Chelsea. Maar daarmee word je geen kampioen, vrees ik.'Wat mogen we verwachten van promovendus Leeds, de traditieclub die na 16 jaar terug meedoet op het hoogste niveau?T'Kint: 'Opwinding en controverse met coach Marcelo Bielsa, ongetwijfeld. Arsenal, Tottenham, Wolves en Leicester City strijden straks om de Europese tickets, maar kort daarachter verwachten we toch het energieke Leeds, dat met hoge pressing kort bij het doel van de tegenstander een bal wil recupereren en dan in vier, vijf stappen wil afwerken. Veel waarnemers hebben hun twijfels bij de intrinsieke kwaliteiten van de kern, maar die waren er vorig jaar bij Sheffield United ook. Leeds werd de voorbije twee seizoenen onder de Argentijn derde en eerste in de Championship, zo slecht zullen ze straks op het hoogste niveau ook niet zijn. 'Nieuwe spits Rodrigo, deze zomer overgekomen van Valencia, gaat wel voor de goals moeten zorgen, en daar staat toch nog een groot vraagteken achter. Hoe pas de Spanjaard zich aan in zijn overstap van het zonnige Valencia naar de regen van Yorkshire? Dat kan in mekaar zakken als een pudding. Leuk om te zien wordt ook hoe Kalvin Phillips, kersvers international, zich aanpast aan de Premier League. Als fijne centrale middenvelder moet dat pak hem beter passen.