Manchester United worstelt sinds het vertrek van boegbeelden Rio Ferdinand, Nemanja Vidic en Patrice Evra én succescoach Alex Ferguson met defensieve problemen. Kan recordaankoop Harry Maguire de orde dit seizoen herstellen?

Een paar voorbeelden wat je allemaal kan doen met 87 miljoen euro: 29 miljoen pakken friet met mayonaise smakelijk naar binnen spelen, een kleine acht miljoen keer naar de nieuwe documentaire over Diego Maradona gaan kijken of zeven en een kwart keer de duurste aankoop in de Jupiler Pro League - Zinho Vanheusden - in uw tuin laten voetballen.

