Tweedeklasser Holstein Kiel ontvangt in de tweede ronde van de DFB-Pokal de huidige bekerwinnaar en kampioen.

Het noordelijk gelegen Kiel is naast de hoofdstad van Sleeswijk-Holstein vooral bekend om zijn haven maar ook voor zijn sport. Naast de grootste zeilregatta ter wereld, met de Kieler Woche, is handbalvereniging THW Kiel recordkampioen met 21 titels, 11 bekers en vier CL-eindoverwinningen: een aantrekkelijk uithangbord voor de regio. Voetbalclub Holstein Kiel mag dan weer bestempeld worden als een echte Traditionsverein, die in 1912 als eerste Noord-Duitse ploeg het kampioenschap veroverde. Die Störche, vrij vertaald de ooievaars, spelen sinds 2017 terug in de tweede Bundesliga. Amper een jaar later volgde na een verrassende derde plaats bijna de promotie, maar VfL Wolfsburg toonde zich in mei 2018 met 3-1 en 1-0 te sterk. Na een zesde en elfde plek draait Holstein Kiel nu echter weer mee aan de top van het klassement. Enkel HSV, Greuther Fürth, VfL Bochum en Fortuna Düsseldorf komen na vijftien speeldagen in de buurt. Sinds 16 september 2019 is oud-jeugdspeler Ole Werner (32) de coach, aanvankelijk als interim voor de ontslagen André Schubert. Na een 6 op 12 kreeg hij op 24 oktober een contract tot 2022. Hij begon er zeven jaar geleden als jeugdtrainer en bewees zich in 2018, door met de tweede ploeg te promoveren naar de Regionalliga Nord (vierde klasse). 'Wij zijn klaar om te knallen tegen Bayern München', oppert Werner. 'Dat we ons met de beste spelers van de wereld mogen meten, is een zware opgave maar ook een enorme motivatie.'