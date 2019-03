Kan Huddersfield Town nog overleven in de Premier League?

Afgelopen seizoen maakte HudHud voor het eerst zijn opwachting in de Premier League. Onder impuls van oefenmeester David Wagner en een lading aankopen, onder wie Laurent Depoitre, Steve Mounié en Aaron Mooy, wist Huddersfield zich tegen alle verwachtingen in te handhaven in de hoogste divisie van het Engelse voetbal.

Met goede voornemens droomden de Yorkshiremen dit seizoen van een minstens even goede prestatie, maar de droom draaide al snel uit tot een ware nachtmerrie.

De eerste overwinning in de Premier League kon pas op speeldag elf genoteerd worden en in de EFL Cup vond Huddersfield al in de eerste wedstrijd zijn waterloo tegen tweedeklasser Stoke City. Ook in de FA Cup mocht blauw-wit enige aspiraties snel opbergen, want in het eerste duel was met Bristol City een andere tweedeklasser te sterk gebleken. In de tussentijd werd er sinds de elfde speelronde nog maar één keer een zege geboekt.

Exit Wagner

Wagner besloot ten gevolge van de slechte resultaten op te stappen als coach. Zij het wel in onderlinge overeenstemming met de clubleiding. Jan Siewert, net als Wagner een Duitse trainer van de jeugdopleiding van Borussia Dortmund, werd benoemd als zijn opvolger. Hij debuteerde meteen met een nederlaag en moest in totaal vijf wedstrijden wachten op een overwinning. Die winstpartij boekte Siewert afgelopen weekend tegen Wolverhampton.

De euforisch gestemde Siewert zei na de overwinning erin te geloven dat de ploeg kan ontsnappen aan het degradatiespook, ondanks het feit dat de ploeg op de laatste plaats bivakkeert en degradatie onafwendbaar lijkt.

Mathematisch is alles nog mogelijk voor het team van de optimistische Duitser, maar iedere realist beseft wel dat de dertien punten achterstand op de nummer zeventien - wat recht geeft op lijfsbehoud in de Premier League - nagenoeg onmogelijk is in te halen.

Gebrek aan scorend vermogen

Om toch een heuse escapade te realiseren, zal Siewert een van de grootste pijnpunten bij Huddersfield moeten oplossen: het gebrek aan scorend vermogen.

Het gegeven dat Mathias 'Zanka' Jörgensen, een centrale verdediger, de topschutter is van de ploeg met drie schamele doelpuntjes spreekt boekdelen.

Met Laurent Depoitres haartansplantatie zijn er helaas voor hem geen extra goals bijgekomen. Nul goals en één assist zijn zijn bijdrage aan TheTerriers in het dramatische seizoen.

Yassine Taouil