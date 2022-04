Arsenal moet sterkhouder Thomas Partey missen met een dijblessure. Een kans voor Albert Sambi Lokonga (22) om zijn stempel te drukken?

Toen Albert Sambi Lokonga vorige zomer van Anderlecht naar Arsenal vertrok, beschreven de media hem als een voetballer die vooruit kon spelen, iets wat de Londenaren nodig hadden. Onder Vincent Kompany had hij zowel in een 4-3-3 als in een 4-2-3-1 gespeeld, de opstellingen die ook zijn nieuwe coach Mikel Arteta gebruikt. Met de Belg kon die eindelijk zijn favoriete 4-3-3 de wei in brengen, want vroeger had hij daar de kern niet voor.

...

Toen Albert Sambi Lokonga vorige zomer van Anderlecht naar Arsenal vertrok, beschreven de media hem als een voetballer die vooruit kon spelen, iets wat de Londenaren nodig hadden. Onder Vincent Kompany had hij zowel in een 4-3-3 als in een 4-2-3-1 gespeeld, de opstellingen die ook zijn nieuwe coach Mikel Arteta gebruikt. Met de Belg kon die eindelijk zijn favoriete 4-3-3 de wei in brengen, want vroeger had hij daar de kern niet voor.De kapitein van RSCA werd gezien als een voetballer die belangrijke doorspeelballen kon geven en de bal niet te lang bijhield. Daarnaast had hij het ruimtelijk inzicht en de wendbaarheid om uit de gevarenzone weg te raken, wat belangrijk is voor een zes of acht. En hij verdedigt liever op ruimtes dan op spelers, iets waar Arteta van houdt.De bedoeling was dat hij samen met Partey het middenveld minder statisch maakte, al plaatste The Atletic meteen de kanttekening dat supporters niet direct zijn prestaties van bij Anderlecht mochten verwachten. Sambi Lokonga moest onder meer leren omgaan met het spel in Engeland, waar de ruimtes kleiner zijn dan in de Jupiler Pro League.Ook de staf van Arsenal rekende niet meteen op de Belg voor een basisplek. Arteta zei in januari op de clubwebsite: 'Toen hij bij ons tekende, zagen we dit seizoen als een aanpassingsjaar. Hij heeft veel meer minuten gemaakt dan we verwachtten en ik denk dat hij het aardig doet.'In het begin van het seizoen speelde Sambi Lokonga veel, maar tegen het eind van vorig jaar verdween hij uit de opstelling. In februari en maart maakte hij geen minuten in de Premier League, tot hij begin deze maand moest invallen voor Thomas Partey. De Ghanees blesseerde zich tegen Crystal Palace aan de dij en waarschijnlijk is de drijvende kracht van de Londenaars voor de rest van het seizoen out.Het is natuurlijk opletten met vergelijkingen tussen een team met een speler en zonder - omdat er andere factoren meespelen - maar zónder Partey zijn de verschillen zeer opvallend. Met de Ghanees won Arsenal 65,2 procent van zijn wedstrijden, zonder hem maar 25 procent. Het team scoort ook minder en incasseert vaker doelpunten. Partey is minder balvast dan veel van zijn collega's, maar compenseert dat met zijn dribbels om tegenstanders te passeren en aanvallen op te zetten. Nu hij niet meer meespeelt mist de ploeg controle, waardoor het aantal 'te verwachten doelpunten' daalde. Verdedigend loopt het eveneens minder, want de middenvelder was defensief belangrijk met tackles en balrecuperaties.Met de Ghanees in de ziekenboeg komt Sambi Lokonga weer in de spotlight. Op lange termijn wil de Arsenalstaf hem graag in de rol van Partey zien spelen, maar momenteel heeft onze landgenoot daarvoor nog te veel problemen met onder druk voetballen. Hij wordt gezien als een slimme vervanger, die nog niet op hetzelfde niveau is. Met de Belg zal er altijd iets minder controle zijn, omdat hij in zowat elke statistiek de mindere is. Hij passt minder vaak vooruit, voelt zich niet zo comfortabel wanneer hij de bal diep moet halen en recupereert een lager aantal ballen. Daarom lijkt het een goed idee om Arsenal even een stap terug te laten zetten door Granit Xhaka mee die verdedigende taken te laten opknappen, net zoals vorig seizoen.Arteta beschouwt de blessures ook als een opportuniteit voor zijn jonge spelers, vertelde hij tijdens de persconferentie voor de wedstrijd tegen Brighton. 'In het eerste deel van het seizoen speelde Sambi Lokonga vaak goed, maar als je zonder Europees voetbal maar één wedstrijd per week hebt, kan je minder minuten verdelen en krijgen sommigen minder speeltijd. De blessures zijn een kans voor hen om te laten zien wat ze kunnen.'