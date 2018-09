Kan Schalke 04 de Bundesligacrisis wegspelen in de CL?

Wat een contrast met vorig seizoen is het, toen de club uit Gelsenkirchen uiteindelijk als eerste achtervolger van kampioen Bayern München finishte in de Bundesliga. Weliswaar op 21 punten, maar toch ook met een voorsprong van acht eenheden op nummer drie TSG 1899 Hoffenheim. Tot een vreugde-explosie leidde het, want naast de veroverde CL-ticket werd vooral de jonge en ambitieuze coach Domenico Tedesco (33) bejubeld.

'Wanneer je vuiligheid aan je voet hebt, dan wordt alles veel zwaarder', zo omschreef Daniel Caligiuri zijn gevoel na de 2-1-nederlaag bij Borussia Mönchengladbach, die volgde op de competitieduels tegen VfL Wolfsburg (2-1) en Hertha BSC (0-2). Een sportieve crisis is het gevolg, na een volledige gemiste Bundesligastart voor de ploeg uit het Ruhrgebied. Tedesco, die al anderhalf jaar enkel succes oogstte bij Erzgebirge Aue en Schalke 04, probeert voor optimisme te zorgen. Ook al beleeft de Italiaanse Duitser het grootste dal in zijn nog jonge trainersloopbaan. 'Ik ben verrast door de resultaten. We zijn echter op de goede weg.'

Tegen het FC Porto van Sérgio Conceição (ex-Standard) en Bayern München (zaterdag 18.30 uur) zal vooral de vastberadenheid voor doel beter moeten. Twee doelpunten is te weinig voor een team dat tot voor een paar maanden bekend stond om zijn solide defensie en zijn attractieve speelwijze. Tegenwoordig overheersen de laterale passen op het middenveld en ontbreekt een verzorgde opbouw van achteruit, waardoor lange ballen naar voor worden gestuurd richting aanwinst Mark Uth. De meest symptomatische factor is international Sebastian Rudy (28), die eind augustus voor 16,5 miljoen euro werd weggehaald bij Bayern München. De routinier moest op het middenveld de leemte opvullen van Leon Goretzka (23), die afgelopen zomer transfervrij de omgekeerde beweging maakte. Maar Rudy is nog lang niet het centrale aanspeelpunt dat hij zou moeten zijn. Tegen Gladbach onderging hij na 80 minuten wedstrijd een behandelingen tegen ... opkomende krampen, wat veel zegt over zijn lichamelijke fitheid. Toch is er nog geen paniek bij Schalke 04. 'We mogen vooral ons plezier niet verliezen', besluit Tedesco.