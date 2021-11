Murat Yakin, de opvolger van Vladimir Petkovic als bondscoach van Zwitserland, kan vrijdagavond stunten door regerend Europees kampioen Italië van de leidersplaats te stoten.

Zwitserland maakte op het vorige EK een einde aan de droom van de Fransen: na wereld- ook Europees kampioen worden. Van 3-1 naar 3-3 in een dolle slotfase en dan erover met de strafschoppen: het bezorgde de Nati veel euforie en een kwartfinale tegen Spanje (1-1), waarna de ploeg er dit keer wél uitging met strafschoppen. Een paar weken erna ging bondscoach Vladimir Petkovic aan de slag als coach van de Girondins uit Bordeaux. Murat Yakin, ex-verdediger van onder meer Basel, werd zijn opvolger. Yakin trok de goeie lijn van Petkovic door. Winst op de Grieken in een oefeninterland (2-1) werd gevolgd door vier ongeslagen duels in de WK-kwalificaties: 0-0 tegen Italië thuis, 0-0 tegen Noord-Ierland uit en vervolgens 2-0 tegen Noord-Ierland en 0-4 bij Litouwen. Een en ander zorgt in Italië, dat net als de Zwitsers 14 punten heeft, voor zenuwen. De Italianen spelen nog in Belfast en Zwitserland staat thuis nog tegenover Bulgarije; het WK in Qatar is voor de Europese kampioen nog niet binnen. Verdedigend heeft Yakin het op orde. Zie de nullen in deze kwalificaties. De drie achterin werden er vier, 4-1-4-1 is Yakins schema. Het succes viel op omdat de Zwitsers in oktober een pak vaste pionnen moesten missen: geen Xhaka, Shaqiri, Seferovic (allen geblesseerd) en Freuler (geschorst). Daarom hoopte Michael Frey op een selectie, maar de spits van Antwerp werd toen genegeerd en nu ook weer. Yakin selecteerde voor deze duels ook Noah Okafor (21), de nieuwste vedette van RB Salzburg.