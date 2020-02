46 dagen na zijn aanstelling is de Noorse coach Kare Ingebrigtsen reeds ontslagen bij de Cypriotische eersteklasser Apoel Nicosia, zo maakte de club dinsdag bekend.

De 54-jarige Ingebrigtsen boekte wisselvallige resultaten bij de club uit de hoofdstad: in acht wedstrijden werd er vier keer gewonnen, twee keer gelijkgespeeld en twee keer verloren. Niet voldoende voor een team dat elk jaar voor de titel wil gaan en dit seizoen in het klassement niet verder komt dan de derde plaats, op vijf punten van leider Anorthosis.

Ingebrigtsen zorgde voor een stevige verrassing door eind vorig jaar KV Oostende te verlaten voor een avontuur in Cyprus. Het nieuws lekte bovendien uit tijdens de competitiewedstrijd op Charleroi, hetgeen hem niet in dank werd afgenomen. De Noor was toen nog maar sinds het begin van het seizoen aan de slag bij de Kustploeg, waar hij een contract voor twee jaar had ondertekend. Ook in Oostende waren de resultaten niet al te spectaculair: bij zijn vertrek stond het team reeds op de op twee na laatste plaats in de Jupiler Pro League.

Voordien was de voormalige Noorse international in eigen land als trainer bij Ranheim (2007), FK Bodö/Glimt (2008-2011) en Rosenborg (2014-2018) aan de slag.

