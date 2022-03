De 34-jarige Franse spits stal de show tegen PSG, maar is al jarenlang een garantie voor goals bij Real Madrid.

Je t'aime. Karim Benzema kreeg na afloop van de 3-1 tegen PSG een bal met een paar woordjes erop van zijn ploegmaats. 'Je bent een crack', schreef Federico Valverde. Ook Luka Modric en Luka Jovic waren vol lof: 'Je bent de beste ter wereld.' 'Top, Karim!' werd door een aantal spelers genoteerd. Eden Hazard hield het bij een simpele liefdesverklaring: 'Je t'aime.'

...

Je t'aime. Karim Benzema kreeg na afloop van de 3-1 tegen PSG een bal met een paar woordjes erop van zijn ploegmaats. 'Je bent een crack', schreef Federico Valverde. Ook Luka Modric en Luka Jovic waren vol lof: 'Je bent de beste ter wereld.' 'Top, Karim!' werd door een aantal spelers genoteerd. Eden Hazard hield het bij een simpele liefdesverklaring: 'Je t'aime.'Nu, onze landgenoot was in zijn eerste seizoen bij de Koninklijke al tot de volgende vaststelling gekomen: 'Nu ik drie à vier maanden samen met hem gevoetbald heb, denk ik dat hij de beste aanvaller ter wereld is. Bovendien maakt hij ook andere spelers beter.' Een statement dat Benzema nog maar eens kracht bijzette met zijn hattrick tegen PSG.Met die drie goals steekt de 34-jarige Franse spits de legendarische Alfredo Di Stéfano voorbij in de lijst van topschutters aller tijden van Real Madrid. De volgende in het vizier is Raúl.Benzema is bezig aan zijn dertiende seizoen in de Spaanse hoofdstad en kan verbluffende statistieken voorleggen. In zijn twaalf voorgaande seizoenen bij de Koninklijke was hij gemiddeld goed voor 23 goals en 11 assists per seizoen, alle competities inbegrepen. Dat zijn indrukwekkende cijfers voor de spits van een absolute topclub, maar ze bleven onderbelicht door de aanwezigheid van ene Cristiano Ronaldo. Even imposant is de regelmaat die Benzema aan de dag legt: in die twaalf jaar speelde hij gemiddeld 47 matchen per seizoen. Heel wat spelers zouden daarvoor tekenen.Benzema staat ook vierde in de topschutterslijst aller tijden van de Champions League en Europacup I, maar met zijn 79 goals komt hij nog niet in de buurt van de doelpuntenproductie van de onvermijdelijke nummer één, Cristiano (140 doelpunten).Benzema zag bij Real Madrid al heel wat grote namen de revue passeren: in zijn eerste officiële wedstrijd voor de Koninklijke, op 29 augustus 2009 tegen Deportivo La Coruña (3-2-winst, een assist van Benzema), voetbalde hij nog aan de zijde van Raúl in de spits. Draafden toen ook op: Ricardo Kaká, Iker Casillas, Xabi Alonso, Royston Drenthe, Guti, Gonzalo Higuaín... Benzema heeft hen allemaal overleefd. Hij is, na Marcelo, de speler met de meeste dienstjaren in het eerste elftal van Real. Dat Florentino Pérez in 2009 voor de Fransman met Algerijnse roots 35 miljoen euro betaalde aan Olympique Lyon, kan intussen dus beschouwd worden als een goede belegging. Zijn contract loopt nog tot tot 30 juni 2023.