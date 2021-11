In een interview met de Franse krant Le Parisien heeft de Franse bondsvoorzitter voor duidelijkheid gezorgd over Karim Benzema en de nationale ploeg. 'Hij zal niet uitgesloten worden bij een eventuele veroordeling in de sekstape-affaire.'

Karim Benzema en de sekstape-affaire met Mathieu Valbuena blijven alom tegenwoordig in de Franse pers. Wat moet er nog gebeuren met de Franse spits van Real Madrid als hij daarin veroordeeld wordt? Benzema hangt in de zaak tien maanden met uitstel boven het hoofd. Om die twijfels wat weg te werken kwam Frans bondsvoorzitter Noël Le Graët met wat verduidelijking. 'De bondscoach blijft verantwoordelijk voor de selectie, maar het is wel duidelijk dat Benzema niet uitgesloten zal worden van de Franse nationale ploeg als hij dan toch veroordeeld wordt', vertelde hij in Le Parisien. 'Zelfs als hij nu een celstraf opgelegd krijgt, zal hij nog beroep kunnen doen. Daarom zal zijn plek bij Les Bleus de komende maanden niet gelinkt worden aan het verdict.'

De uitspraak van de rechtbank in Versailles wordt verwacht op 24 november. Naast de tien maanden cel met uitstel, wordt ook een geldboete van 75.000 euro gevraagd tegen de 33-jarige speler van Real Madrid.

Door de zaak was Karim Benzema vijf jaar lang niet welkom bij de nationale ploeg. Bondscoach Didier Deschamps riep hem deze zomer echter voor de eerste keer terug voor het EK. Benzema was ook aanwezig toen Frankrijk de Nations League won begin oktober.

Voorstander van tweejaarlijks WK

Nog in het interview ging Le Graët dieper in op het voorstel van de FIFA om iedere twee jaar het WK te organiseren. De voorzitter van de Franse voetbalbond toonde zich in het gesprek een voorstander van het nieuwe idee. 'In december zullen we zowel de Aleksander Ceferin als Gianni Infantino horen over de nieuwe ideeën. Het is economisch een erg belangrijke beslissing, maar als het nu beslist zou moeten worden, denk ik dat het goedgekeurd zou worden. Alle continentale bonen zijn namelijk voor het idee, behalve Europa.'

Karim Benzema en de sekstape-affaire met Mathieu Valbuena blijven alom tegenwoordig in de Franse pers. Wat moet er nog gebeuren met de Franse spits van Real Madrid als hij daarin veroordeeld wordt? Benzema hangt in de zaak tien maanden met uitstel boven het hoofd. Om die twijfels wat weg te werken kwam Frans bondsvoorzitter Noël Le Graët met wat verduidelijking. 'De bondscoach blijft verantwoordelijk voor de selectie, maar het is wel duidelijk dat Benzema niet uitgesloten zal worden van de Franse nationale ploeg als hij dan toch veroordeeld wordt', vertelde hij in Le Parisien. 'Zelfs als hij nu een celstraf opgelegd krijgt, zal hij nog beroep kunnen doen. Daarom zal zijn plek bij Les Bleus de komende maanden niet gelinkt worden aan het verdict.'De uitspraak van de rechtbank in Versailles wordt verwacht op 24 november. Naast de tien maanden cel met uitstel, wordt ook een geldboete van 75.000 euro gevraagd tegen de 33-jarige speler van Real Madrid.Door de zaak was Karim Benzema vijf jaar lang niet welkom bij de nationale ploeg. Bondscoach Didier Deschamps riep hem deze zomer echter voor de eerste keer terug voor het EK. Benzema was ook aanwezig toen Frankrijk de Nations League won begin oktober.Nog in het interview ging Le Graët dieper in op het voorstel van de FIFA om iedere twee jaar het WK te organiseren. De voorzitter van de Franse voetbalbond toonde zich in het gesprek een voorstander van het nieuwe idee. 'In december zullen we zowel de Aleksander Ceferin als Gianni Infantino horen over de nieuwe ideeën. Het is economisch een erg belangrijke beslissing, maar als het nu beslist zou moeten worden, denk ik dat het goedgekeurd zou worden. Alle continentale bonen zijn namelijk voor het idee, behalve Europa.'