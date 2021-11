De 29-jarige Kameroense international is met vijf goals voorlopig topschutter in de Europa League.

Karl Toko Ekambi belandde in de zomer van 2020 bij Olympique Lyon. Dat nam hem over van Villarreal vanwege zijn actieradius, explosiviteit en diepgang. In de 4-2-3-1 of 4-3-3 van de Nederlandse coach Peter Bosz wordt hij voor alle offensieve posities gebruikt. Het is echter vooral op het Europese podium dat de Kameroener schittert. In de drie gewonnen wedstrijden van poule A tegen Rangers, Brøndby en Sparta Praag was hij al goed voor vijf doelpunten en twee assists. Opvallend daarbij is zijn hoge efficiëntiegraad, want de treffers kwamen er na twaalf doelpogingen, waarvan zeven gekadreerd.

Ook al scoorde hij vorig seizoen 14 keer en gaf hij 6 assists in 39 partijen, te vaak werd Karl Toko Ekambi bekritiseerd voor zijn onhandigheid voor doel. Maar door het offensieve voetbal van zijn nieuwe coach lijkt hij, samen met de Braziliaan Lucas Paquetá (24), de belangrijkste troef te worden voor Ol. Lyon in de koers naar Europees voetbal.

Toko Ekambi, die opgroeide in de buitenwijken van Parijs en in januari werd getroffen door het coronavirus, staat vandaag niet langer ter discussie. 'Karl is kwalitatief zeer goed, maar hij is ook een intelligente speler', poneert Bosz in de Franse media. 'Ik werk graag met zulke profs, omdat je dan niet veel hoeft te praten. Ze begrijpen je meteen en brengen dat ook meteen op het veld.' Enig minpunt: in januari en mogelijk begin februari zal de club hem moeten missen, want Toko Ekambi vertoeft dan in eigen land voor de 33e editie van de Afrika Cup.

