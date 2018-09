'Karlo Letica zit bij Club Brugge in een fantastische situatie'

Voor Tonci Gabric, oud-doelman van Hajduk en zeventien jaar lang keeperstrainer op de club, was Letica een keeper uit de duizend. Zijn passages bij Mosor en Val in derde klasse waren een soort ontgroeningsritueel. Het halve seizoen bij NK Rudes in tweede klasse, voor hij begin 2017 definitief naar Hajduk mocht terugkeren, was een laatste check-up.

'Een jonge doelman moet spelen. Het niveau maakt op zich niet uit', beweert Tonci Gabric. 'Ik was zeker van mijn zaak: Karlo zou in de goal staan bij Hajduk. Ik zag hem voor het eerst toen hij een jaar of twaalf was. Het eerste wat ik dacht was: dat is de toekomstige doelman van de Kroatische nationale ploeg. Waarom? Ik had een voorgevoel. Ik had daarvoor al Pletikosa, Runje, Subasic en Kalinic getraind. Die zijn allemaal nummer één geworden bij Kroatië. Zo vaak heeft mijn intuïtie mij dus niet in de steek gelaten...

'Toen Karlo zestien was, ben ik echt met hem beginnen te werken. Kalinic was eerste doelman en hij was zo fel onder de indruk van Karlo dat hij meteen zijn makelaar heeft opgebeld. Misschien had hij schrik om zijn plaats te verliezen', lacht Gabric.

Principes

Letica, zo beweert Gabric, is een typische Splitdoelman. De keepersopleiding van Hajduk, zonder twijfel de beste van het land, is gebaseerd op de principes die Vladimir Beara introduceerde. Beara, een van de beste doelmannen van zijn generatie, ontwikkelde twee decennia geleden een speciale opwarming, een speciale techniek met de voeten en een speciale sprong.

'Het verwondert mij niet dat Hajduk de laatste twintig jaar altijd een doelman had bij de nationale ploeg. Letica haalde de WK-selectie niet, maar hij moet de ambitie hebben om de nieuwe nummer één te worden. Kalinic schat ik nu iets hoger in. Laat Karlo en Dominic Livakovic maar onder elkaar uitmaken wie de vaste nummer twee moet worden. Als Karlo het goed doet bij Club Brugge, dan zal hij snel opschuiven in de hiërarchie.

'Karlo heeft natuurlijk zijn lengte mee, dat is een ontegensprekelijk voordeel tegenover zijn kleinere concurrenten. Voor mij moet een doelman 1,95 meter of groter zijn. In de jeugdopleiding van Hajduk kijken we niet nadrukkelijk naar de grootte, maar in Dalmatië groeien de grote doelmannen nu eenmaal aan de bomen. We hebben zelfs drie of vier spelers uit Dalmatië die in de NBA spelen.'

Vorig seizoen woonde Gabric een wedstrijd bij in de Ghelamco Arena om zijn voormalige pupil Kalinic te bezoeken. Hij liet toen in een gesprek met een makelaar, die voor Standard een doelman zocht, de naam Letica vallen. 'Ik zei aan die makelaar: pak Letica. Hij keek mij vragend aan. Wie is Letica? Zes maanden later zit hij bij Club Brugge... Een jaar geleden was Karlo derde doelman bij Hajduk. Hij was toen een nobody. Door blessures bij de andere doelmannen ging hij van plaats drie naar één. Een paar jaar geleden was hij zelfs in Kroatië een nobele onbekende. Ik kende de trainer van de nationale U19 en ik heb hem aangeraden om Karlo te selecteren. Hij mocht mee naar Japan voor een toernooi en hij werd daar verkozen tot beste doelman. Je zie hoe raar een voetbalcarrière kan lopen.

'Bij Club Brugge zit hij toch in een fantastische situatie? De hoofdcoach en de keeperstrainer zijn Kroaten en hij speelt straks Champions League. België heeft niet dezelfde weerklank als Engeland en Duitsland, maar de competitie is er van een beter niveau dan in Kroatië. Hij heeft zeker een stap voorwaarts gezet, ik denk dat hij over een jaar al goed genoeg zal zijn voor een topcompetitie. Hij is gemaakt voor de Premier League. Club Brugge heeft 3 miljoen euro voor hem betaald en na het seizoen zullen ze 20 miljoen euro kunnen vragen.'