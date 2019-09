Er volgen verschillende staartjes na de oerwoudgeluiden richting Romelu Lukaku tijdens Cagliari-Inter. De KBVB steunt de Belg en roept jongeren op actie te ondernemen. De Ultra's van Inter schreven een brief naar hun nieuwe spits om de zaak te relativeren.

De spionkop reageerde gisteren via een Facebookpost op het voorval van afgelopen weekend. Lukaku stond op het punt een penalty te nemen, toen er verschillende apengeluiden vanuit het thuissupportersvak te horen waren. De Belgische recordschutter liet het eerst niet aan z'n hart komen en schoof de bal rustig binnen. Nadien reageerde hij wel via Instagram om de actie van de Cagliari-fans te veroordelen. Hetzelfde deden z'n coach Antonio Conte, de Serie A zelf en verschillende andere voetballers, plus voetbalclubs waaronder Axel Witsel en zijn ploeg Borussia Dortmund.

Geen racisme, gewoon nerveus maken

Leden van de Curva Nord, de hardcore Inter-fans, komen nu met een heel andere statement. Ze vinden het jammer dat Lukaku de geluiden racistisch opvatte en ontkennen met klem dat er sprake is van discriminatie, 'anders dan in andere Noord-Europese landen.' De boodschap ging als volgt verder: 'In Italië maken we gebruik van sommige 'manieren' - specifieker gaan ze hier niet op in, nvdr. - om 'onze ploeg te helpen'. Zo willen we onze opponenten nerveus maken, niet uit racisme, maar om hen uit hun lood te slaan.'

Ze stellen meermaals duidelijk dat het om slechts aan- en ontmoedigingen gaat, en vragen Lukaku persoonlijk racisme voor hen uit te klaren. Oerwoudgeluiden behoren volgens hen dus niet tot een discrimerende strekking. 'Echt racisme is een heel ander verhaal', schrijven de Ultra's, maar opnieuw treden ze hier niet verder in detail.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft vandaag op zijn beurt ook gereageerd op de gebeurtenis en zijn nasleep. Zij staan 'als één man' achter de spits en doet een oproep om jongeren te laten brainstormen over discriminatie en racistische spreekkoren in ons land.

De oproep: