Elke week berichten we in The Life of Kevin over Kevin De Bruyne bij Manchester City. Deze keer: het probleem van de Citizens en een top 25 met 2 Belgen.

1-1, 1-0, 1-1, 0-1 en 1-1. Dit is niet een of andere binaire code, maar het resultaat van de laatste vijf wedstrijden van Manchester City in de Premier League. Het goede nieuws is dat de Citizens in die matchen telkens één keer wisten te scoren, het slechte nieuws is dat er niet méér goals gemaakt werden.

Het probleem is natuurlijk dat zowel Sergio Agüero als Gabriel Jesus al zo goed als het hele seizoen geblesseerd zijn. Maar oud-voetballer Gary Neville, nu analist, vindt niet dat dat het grootste probleem is van Manchester City.

'Er is reden tot bezorgdheid', zegt hij in zijn eigen podcast. 'Want City is minder precies in zijn aanvalsspel. Ze zijn veel afhankelijker van één speler, Kevin De Bruyne, dan twee à drie jaar geleden.'

'David Silva wordt enorm gemist', vervolgt Neville. 'Hij was een briljante speler die als lijm alles aan elkaar deed plakken. Hij zorgde voor een bepaalde flow en ritme in het spel. Zonder hem en zonder Kompany is dit een ander team. Defensief is het niet zo goed en in de aanval is het niet zo precies.'

Free jazz

Ondertussen blijkt nog maar eens dat Kevin De Bruyne, straks met de Rode Duivels aan de bak tegen Engeland en Denemarken in de Nations League, steeds grotere faam krijgt.

Een goeie week geleden wijdde The Wall Street Journal - jawel - een artikel aan hem, waarin het hem 'een meester van de improvisatie' noemde. In het afgeborstelde klassieke orkest van het Engelse voetbal is De Bruyne the Belgian guy playing free jazz, zo wordt het omschreven.

De Amerikaanse krant haalt ook enkele indrukwekkende stats boven: sinds Guardiola de ploeg rond KDB bouwde in het seizoen 2016/17 heeft hij meer assists (58) gegeven dan Lionel Messi, gaf hij meer passes richting de zestienmeter (1388) dan Neymar en creëerde hij meer scoringskansen (399) dan gelijk welke andere speler in de Premier League.

Nummer 2

Een en ander moet ook indruk gemaakt hebben op de redactie van goal.com, de grootste voetbalsite ter wereld. Goal publiceerde eerder deze week een top 25 van beste voetballers van de globe.

Op nummer 5 staat Cristiano Ronaldo, op 4 Neymar, op 3 Lionel Messi. Kevin De Bruyne doet beter dan die drie en belandt op nummer 2. Liverpool was de beste ploeg van de Premier League vorig seizoen, maar De Bruyne was de beste speler, zo vindt Goal.

Onze landgenoot moet alleen Bayernspits Robert Lewandowski laten voorgaan in de ranking. Overigens ook in die top 25: Romelu Lukaku op nummer 15.

