Keeper André Onana ontwikkelt zich razendsnel bij Ajax

In januari 2015 maakte André Onana voor 150.000 euro de overstap van de U19 bij Barcelona naar Amsterdam, waar hij in mei vorig jaar een contractverlenging ondertekende tot 2021. 'Check your hands', het is een advies die de Kameroense goalie al vele malen kreeg van doelmannentrainer Carlo l'Ami in Nederland. Want het jeugdproduct van de Samuel Eto'o-academie diende zijn speelstijl stevig aan te passen voor de Eredivisie. Zijn handen moesten schuin achter de bal komen, en niet langer aan de zijkant, zoals Onana gewend was te doen. Dat ruwe werk bracht hij mee uit Kameroen en Catalonië, waar hij sinds de zomer van 2010 vertoefde. Maar zelfs na zes jaar onder de lat bij de jeugdteams van Barça voelde Onana zelf al snel aan dat er bij de meervoudig Spaans kampioen geen toekomst voor hem lag.

Bij een jeugdwedstrijd tussen de U19-ploegen van Barcelona, in het Mini Estadi, speelde Onana zich in de kijker van de Ajaxdirectieleden Marc Overmars en Edwin van der Sar. Adviseur Tscheu La Ling maakte in zijn rapport over het technisch hart van de Amsterdammers brandhout van zijn komst. 'Na een toevallige ontmoeting met de keeperstrainer van Barcelona bleek dat ze daar blij waren van Onana af te zijn.'

Aarzelend begin

Het eerste half jaar was bijzonder zwaar voor Onana bij Jong Ajax. Maar zijn (beperkte) techniek werd almaar fijner bijgesteld door L'Ami. Toen Jasper Cillessen in augustus 2016 voor 13 miljoen euro vertrok naar Barcelona was er hoofdtrainer Peter Bosz die meteen zorgde voor duidelijkheid: jij wordt de nieuwe nummer één.

Onana begon aarzelend en maakte in het begin vaak fouten. De Kameroener keepte ongecontroleerd, ongemotiveerd en coachte zijn verdediging onvoldoende. Elk initiatief ontbrak. Maar vrij snel werd de goalie ook completer. Hij maakte almaar optimaler gebruik van zijn gestalte en atletisch vermogen. Het zelfvertrouwen steeg, het respect vergrootte en hij ontpopte zich in de Eredivisie en Champions League tot puntenpakker. Onana gooit zich voor elke bal en incasseert daardoor almaar minder goals. Net als voorgangers Stanley Menzo (ex-Lierse) en Kenneth Vermeer (ex-Club Brugge) heerst de doelman in het zestienmetergebied, aangezien hij veel uit zijn doel komt.

Afrikaans Voetballer van het Jaar?

Tot de tien overgebleven kandidaten behoort Onana voor de trofee van Afrikaans voetballer van het jaar, als opvolger voor Mohamed Salah (Liverpool). Het lijstje oogt mooi, met ook nog kleppers als Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Sadio Mané (Liverpool) en Salah op de shortlist.

Onlangs raakte bekend dat Tottenham aan de spectaculaire keeper denkt, terwijl afgelopen zomer ook Ol. Marseille nog een concrete transferpiste vormde. Maar volgens Spaanse media zou ex-werkgever Barcelona aan Onana denken, mocht Cillessen - de huidige doublure van Marc-Andre ter Stegen - vertrekken uit Catalonië. 'Er waren alleszins geen directe contacten', verklaarde de achtvoudige international aan Marca. 'Ik hoorde zelf in ieder geval nog niks. Maar Barcelona was altijd mijn thuis. Het zou een droom zijn om terug te keren. Dat zou pas echt iets groots zijn. Als ik een paar dagen vrij ben, ga ik ook regelmatig nog eens langs om goeiedag te zetten. Voor mij is het altijd fijn. Want in La Masía werd ik erg goed geholpen als kind.'

frédéric vanheule