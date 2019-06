Wat is het meest waarschijnlijke scenario: dat Griezmann naar Barcelona gaat of dat Neymar er terugkeert? El Confidencial probeert klaarheid te scheppen.

De transferperiode is volop bezig en het gonst van de geruchten. Antoine Griezmann zou weken geleden al getekend hebben bij FC Barcelona en Neymar en zijn entourage zouden werken aan een terugkeer naar Camp Nou. Maar de Braziliaan wordt ook nog steeds gelinkt aan Real Madrid. Wat moeten we geloven?

Bij het doorgaans goed geïnformeerde El Confidencial proberen ze alles op een rijtje te zetten. Volgens de Spaanse krant is de situatie bij Barça als volgt: voorzitter Josep Bartomeu is voorstander van de komst van Griezmann, terwijl Lionel Messi graag weer met zijn Braziliaanse maatje zou ballen.

Nochtans is er op beide scenario's wat aan te merken. Griezmann zette vorige zomer het bestuur van de Catalaanse club voor schut, toen dat via een documentaire moest vernemen dat hij besloten had om toch bij Atlético Madrid te blijven. En Neymar hield twee jaar geleden het bestuur aan het lijntje, terwijl achter de schermen zijn transfer naar PSG bedisseld werd. De fans van Barcelona hebben dus het recht om zich verraden te voelen door de twee spelers.

In normale omstandigheden, zo schrijft El Confidencial, zouden ze nooit naar Barça komen. Maar dat is het nu net: de omstandigheden zijn niet normaal. Aanwinsten Philippe Coutinho en Ousmane Dembélé brachten niet wat van hen verwacht werd. En ondanks de titel eindigde het seizoen van Messi en co op twee valse noten: de verloren bekerfinale tegen Valencia en de uitschakeling in de Champions League tegen Liverpool. De laatste CL-winst dateert nu al van 2015, toen nog met de fameuze drietand voorin (Messi- Suárez-Neymar).

Wat het prijskaartje betreft, is Griezmann duidelijk in het voordeel. Vanaf 1 juli vermindert de opstapclausule van de Franse spits bij Atlético: die bedraagt dan nog 120 miljoen euro. Neymar moet véél meer kosten en heeft ook een loon om u tegen te zeggen: om en bij de 30 miljoen euro per jaar. Maar zowel in het ene als in het andere geval zal FC Barcelona eerst spelers moeten verkopen, wat ook geen sinecure zal zijn.

Ondertussen heeft PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi duidelijk laten verstaan dat Neymar niet verplicht is om in Parijs te blijven. De Braziliaan zelf zou ook al aangegeven hebben dat hij het liefst terugkeert naar Barcelona. Dat is ook de wens van Messi. Daarmee geraakt Josep Bartomeu in een moeilijk parket. Hoewel hij liever niets meer met Neymar te maken heeft, weet hij dat het gevaarlijk is om een verzoek van Messi links te laten liggen. Het worden nog boeiende tijden!