De Japanse voetballer Keisuke Honda heeft een contract ondertekend bij Vitesse, maar blijft op zijn 33 ook nog actief als bondscoach van Cambodja...

Het is een bijzondere speler, die Honda. Op zijn 33ste heeft de Japanner al zo goed als de hele wereld rondgereisd. Van Mexico over Italië tot in Australië. En nu keert hij terug naar het land waar het allemaal voor hem begon.

Honda maakte namelijk al eerder furore in Nederland als speler van VVV-Venlo waar hij halverwege het seizoen 2007-2008 kwam spelen. Met de ploeg promoveerde de middenvelder een seizoen later naar de Eredivisie, waarna hij in 2010 de overstap maakte naar het Russische CSKA Moskou.

Daar werkte Honda samen met Mo Allach, huidig technisch directeur, en Leonid Sloutski, huidig trainer van Vitesse. Na een succesvolle periode in Rusland vervolgde Honda zijn carrière bij het Italiaanse AC Milan. In de zomer van 2017 vertrok Honda naar Mexico, om te gaan spelen voor CF Pachuca. De Japanner stond het laatste seizoen onder contract bij het Australische Melbourne Victory.

Sinds de zomer is Honda alweer op zoek naar een nieuw team en dat die zoektocht moeizaam verliep, is zacht uitgedrukt. Nadat hij eerder probeerde bij kleinere clubs binnen te raken (en mislukte) begon hij op zijn twitter gewoon grote clubs aan te spreken. 'AC Milan, als jullie hulp nodig hebbe, jullie weten me te bereiken', stond er in september nog te lezen.

Een week daarvoor probeerde hij nog een contract los te weken bij Manchester United: 'United, ik zie dat jullie het moeilijk hebben. Ik ben de persoon die het tij kan doen keren voor jullie!'. Maar het mocht dus niet zijn voor het grote Japanse talent.

Maar Honda is ondertussen ook al actief als trainer. Sinds augustus vorig jaar is hij namelijk bondscoach van Cambodja. Hij doet dat samen met vriend Felix Dalmas, die de leiding op zich neemt als Honda er niet raakt. Speler-manager, het wordt steeds populairder precies...