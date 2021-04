FC Köln heeft Friedhelm Funkel vandaag aangesteld als nieuwe trainer. Hij ondertekende bij de club van Sebastiaan Bornauw een contract tot het einde van het seizoen.

Funkel is de opvolger van Marcus Gisdol. Die werd gisterenavond ontslagen na een 2-3 nederlaag in het degradatieduel tegen Mainz.

Na een 2 op 16 verkeert Keulen in degradatiegevaar. Op zes speeldagen van het einde staan 'De Geitenbokken' met 23 punten op de zeventiende en voorlaatste plaats in de Bundesliga. Het verschil met de veilige vijftiende plaats bedraagt wel maar drie punten.

Duitse media noemden Funkel meteen als waarschijnlijke opvolger voor Gisdol. De 67-jarige Duitser werd in januari bij Fortuna Düsseldorf bedankt voor bewezen diensten. Hij coachte Keulen eerder van februari 2002 tot oktober 2003.

